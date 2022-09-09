Общество 09.09.2022 в 14:09
В Улан-Удэ спасли собак, оказавшихся на дне 8-метрового колодца
Возможно, животных сбросили туда специально
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ в службу по отлову безнадзорных животных поступил звонок о том, что из люка на ул. Лимонова доноситься лай собак. Группа по отлову, прибыв на место, обнаружила внизу трех бродячих животных.
– Мы их вытащили при помощи специального оборудования. Скорее всего, их спустили туда специально, собаки без видимых повреждений и ушибов. Если бы они упали с такой высоты, то остались бы следы. Собаки направлены в приют, – рассказал генеральный директор ООО «Ананда» Вячеслав Самбуев.
Как сообщили в мэрии города, сейчас в приюте подрядчика содержится 1300 собак. Все они ищут дом. Выбрать себе питомца по фотографиям, задать интересующие вопросы можно по ссылке.
Фото: мэрия Улан-Удэ
– Мы их вытащили при помощи специального оборудования. Скорее всего, их спустили туда специально, собаки без видимых повреждений и ушибов. Если бы они упали с такой высоты, то остались бы следы. Собаки направлены в приют, – рассказал генеральный директор ООО «Ананда» Вячеслав Самбуев.
Как сообщили в мэрии города, сейчас в приюте подрядчика содержится 1300 собак. Все они ищут дом. Выбрать себе питомца по фотографиям, задать интересующие вопросы можно по ссылке.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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