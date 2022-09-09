Глава Бурятии сделал покупки на фестивале «Своё»

9 сентября на центральной площади Улан-Удэ стартовал фермерский фестиваль «Своё», где представили свою продукцию 75 производителей Бурятии. В течение двух дней у жителей и гостей столицы есть возможность приобрести свежую, натуральную и уникальную продукцию, сообщили в пресс-службе правительства республики.





- Это у нас второй фестиваль «Свое», который мы проводим совместно с Россельхозбанком. Он стимулирует прямой выход к покупателю наших фермеров и тех, кто работает на земле, чтобы покупатели о них узнали. Уже после прошлого года у нас очень много установилось прямых контактов: когда через электронные площадки или по телефону люди делают заказы. Такие фестивали сближают покупателей и производителей, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.





Фестиваль «Своё» ставит перед собой цель оказать поддержку в развитии местных фермерских проектов и малого агробизнеса. Фермеры, сельхозкооперативы, производители и личные подсобные хозяйства представляют свою продукцию: птицу, рыбу, мясные деликатесы, сыры, разные сорта меда и другую продукцию пчеловодства, овощи, картофель, ягоды, оригинальную выпечку, молочные продукты, дикоросы и прочее.





Для сельхозтоваропроизводителей это прямой выход на новых клиентов, продвижение бренда и рост доходов. Для горожан - возможность приобрести качественную местную продукцию по доступным ценам.





Формат фестиваля выходного дня (пятница-суббота) предусматривает не только ярмарку фермерских продуктов, но и проведение насыщенной культурно-развлекательной программы.





Гостей фестиваля ждут мастер-классы по валянию шерсти, росписи эко-сумок, мыловарению, созданию украшений в этно-стиле, плетению джута, сыроварению и росписи пряников. Кроме того, фестиваль посетит кузнец и продемонстрирует мастерство художественной ковки.





В рамках фестиваля проходит конкурс среди районов - «Бренды Бурятии». Конкурсанты выбирают бренд от района и презентуют его в виде творческого номера на сцене фестиваля «Своё». Всего в конкурсе примет участие 11 районов Бурятии. Они выступят согласно жеребьевке 9 сентября с 14:00 до 15:00 и 10 сентября с 11:00 до 11:45.





На фестивале пройдет розыгрыш 6 баранов. Гость, купивший продукцию на 1000 и более рублей у одного фермера, станет участником розыгрыша одного из 6 баранов. В каждый из двух дней фестиваля разыграют по 3 барана.Фото: пресс-служба правительства Бурятии