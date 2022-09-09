В Улан-Удэ более 180 пострадавших дольщиков скоро справят новоселье

Глава Бурятии Алексей Цыденов осмотрел сегодня два многоквартирных дома, которые сданы в эксплуатацию после многолетней задержки. Более 180 пострадавших дольщиков смогут получить долгожданные квартиры в двух жилых комплексах Улан-Удэ: ЖК «Ангара-2» на улице Ключевской и ЖК «ПСК «Тамир» в 140А Микрорайоне, сообщили в пресс-службе правительства республики.«Хочу выразить огромную благодарность правительству Бурятии, Фонду поддержки дольщиков Бурятии: вы внесли огромный вклад для города, для республики. Вы не представляете, какую большую помощь вы оказали каждой отдельно взятой семье этого дома – закончили такой очень важный, очень большой объект. Мы с семьей ждали окончания строительства этого дома около семи лет и, наконец-то, дождались! Я счастлива!», – поприветствовала первых гостей двора участница долевого строительства Светлана Шестакова.Бывший застройщик жилого комплекса «Ангара-2» АО «Промгражданстрой» признан банкротом в марте 2020 года. В связи с тем, что им не были выполнены обязательства перед участниками долевого строительства, Правительство Бурятии заявило ходатайство в Фонд развития территорий о восстановлении прав дольщиков.В декабре 2020 года Наблюдательный совет федерального фонда принял решение о восстановлении прав пострадавших дольщиков путём завершения строительства и о выделении на эти цели безвозмездной целевой финансовой помощи в размере более 360 млн рублей. Строительные работы застройщик в лице Фонда поддержки дольщиков Бурятии вёл строго по графику, а на «Ангаре-2» даже с опережением. Генеральный подрядчик объекта – ООО «Стройстандарт».Сорок восемь квартир будут переданы дольщикам в жилом комплексе «ПСК «Тамир». Здесь аналогичная печальная история – бывший застройщик был признан банкротом и не передал обещанные квадратные метры дольщикам. По этому объекту также включилось в работу правительство республики. Фонд развития территорий принял решение о достройке объекта и выделил более 86 млн рублей. Ввод в эксплуатацию дома Фонд поддержки дольщиков Бурятии вёл строго по графику. Генеральный подрядчик этого объекта – ООО «Бархан».«Целенаправленно и системно мы начали заниматься вопросами дольщиков с 2017 года, когда впервые их собрали и начали искать различные пути решения проблем. Благодаря тому, что президент России Владимир Владимирович Путин принял общее решение о том, что нужно помочь обманутым дольщикам, был создан федеральный фонд, был создан наш республиканский фонд, который такую работу начал. И с 2017 по 2021 год 1178 дольщиков получили свое жилье», - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.Он отметил, что при решении проблем обманутых дольщиков обеспечивается комплексный подход.«Перед собой мы ставили задачу в более короткие сроки завершить все работы, и нам это удалось, – подчеркнул заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников. – Изначально с застройщиком – регфондом – не было проблем, ответственно отнеслись к своему делу, а потому и результат налицо. Радостно видеть счастливых горожан, которые так долго ждали своих квартир. Что касается оставшихся 307 пострадавших дольщиков, то в следующем 2023 году мы планируем достроить все проблемные дома и полностью обнулить реестр пострадавших дольщиков».Напомним, достройкой многоквартирных домов занимался региональный Фонд поддержки дольщиков. В России федеральный Фонд развития территорий создан при поддержке Президента России Владимира Путина для ликвидации долгостроев долевого строительства. Благодаря безвозмездной целевой финансовой помощи республика смогла завершить строительство еще двух проблемных домов.«Это была очень ответственная задача. Правительство республики поручило нам решить одну из самых острых социальных проблем – проблему ликвидации долгостроев долевого строительства, – сказал генеральный директор Фонда поддержки дольщиков Бурятии Анатолий Бирюков. – Накануне мы получили разрешения на ввод в эксплуатацию объектов. Сегодня город прирос двумя новыми домами. Желаем счастья новосёлам! Но мы не расслабляемся. Работаем дальше. Трудимся ещё на четырех проблемных объектах, до конца года три из которых планируем ввести».Фото: egov-buryatia.ru