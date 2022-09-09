Общественники предрекли гибель Гусиного озера в Бурятии

При этом, по неофициальным данным ОНФ, канал зароют 14-19 сентября, когда прекратится работа шестого энергоблока. Но губительные последствия останутся.





Эксперты Общероссийского народного фронта в Бурятии просят Восточно-Байкальскую природоохранную прокуратуру проверить законность действий Гусиноозерской ГРЭС. Жители района сообщили общественникам, что недавно на предприятии был запущен шестой энергоблок, для охлаждения которого был прорыт канал. Причем канал якобы был сделан без разрешительных документов.«Такие действия промышленников могут спровоцировать экологическую катастрофу, что повлияет на жизнеобеспечение 30 тыс. человек, поскольку озеро Гусиное для них является единственным источником водоснабжения. В настоящее время экологические риски озера очень высокие, как и его эксплуатация промышленными предприятиями. А вырытый ГРЭС канал для работы шестого энергоблока усиливает отепляющее воздействие сбрасываемых вод. В случае работы всех шести агрегатов в водоем может сбрасываться до 1,2 млрд. кубометров воды в год, или половина объема озера. Гусиное озеро имеет внутреннюю связь с Байкалом и является вторым по объему пресной воды в Бурятии», - заявляют представитель движения в разосланном СМИ пресс-релизе.«Озеро также относится к рыбохозяйственному водоему высшей категории. Мальки ценных пород рыб, спущенные в буквально перегретую промышленным предприятием воду, погибают в непригодной среде. Теплолюбивые водоросли, наоборот, размножаются. Осенью они отмирают и разлагаются, выделяя токсины, что также ухудшает качество воды и нарушает общую биосистему озера», - утверждают общественники.В июле на правительственном совещании, инициированном Народным фронтом, комплексно обсуждались экологические проблемы Гусиного озера. Экспертами были даны предложения по вхождению в федеральные программы, строительству очистных сооружений и ограничению вырубки леса у акватории водного объекта.Но главное - экологические проблемы не появились здесь и сейчас, они копились годами. Промышленная нагрузка на Гусиное озеро возрастает, а подобные действия только усугубляют ситуацию.«Любой живой организм способен восстановить свои ресурсы, но ему нужен покой, хотя бы на некоторое время. Мы наблюдаем трагическую картину постепенной гибели водоема. В какой-то момент варварские и незаконные действия, которые сейчас проверяют надзорные ведомства, могут повлечь за собой экологическую катастрофу. Поэтому крайне важно не только снизить нагрузку на озеро, но и принять первоочередные реабилитационные меры по устранению последствий таких воздействий, в том числе с привлечением федерального финансирования», - прокомментировала ситуацию руководитель исполкома Народного фронта в Бурятии Юлия Ким.Фото: ОНФ Бурятии