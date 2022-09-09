Улан-Удэ начал получать новые большие пассажирские автобусы

Глава Бурятии с интересом ознакомился с новинкой. Он осмотрел салон, пообщался с водителями и проехал на автобусе несколько улиц. Специалисты доложили Алексею Цыденову об особенностях машины.





Большие автобусы будут работать на самых оживленных, магистральных маршрутам Улан-Удэ. К примеру, это маршруты в направлении микрорайона Восточный, района Левобережья, «сотых» микрорайонов. Большие машины прежде всего направят туда. Именно под их 12-метровую длину уже идет расширение посадочных «карманов» на остановках.





В Улан-Удэ на большой площадке перед Физкультурно-спортивным комплексом прошла презентация поступивших двух пассажирских автобусов большого класса. Транспорт поступил в распоряжение МУП «Городские маршруты». В радостном событии приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, а также представители горадминистрации, МУПа, завода-изготовителя и рядовые горожане.Буквально неделю назад в Улан-Удэ, напомним, были представлены девять новых автобусов средней вместимости. Поступившие средние и большие автобусы являются частью большой партии из 138 автобусов. Они будут поступать поэтапно. Всего автобусов среднего класса «Паз» придет 65, а большого класса «Волгабас» - 73.«Мы сегодня впервые за 14 лет принимаем в нашем городе автобусы большого класса, - сообщили собравшимся. – Это самые современные и удобные автобусы «Волгабас». Это очень большое событие».Автобус рассчитан на 111 человек, в т. ч. для пассажиров есть 28 сидячих мест. Есть три двустворчатых двери.«Просим, Алексей Самбуевич, обратить внимание на новшество для нашего города – обогреватель-конвектор, он будет эту зону обогревать достаточно комфортно», - в частности, рассказали главе.В салоне размещены шесть отопителей и еще один есть в кабине водителя. Установлен кондиционер, предусмотрен речевой информатор и светодиодное информационное табло (оно может работать в режиме «бегущая строка»» и в статичном режиме). В разных частях салона установлены четыре двойных USB-розетки для зарядки гаджетов. Сиденья сделаны в антивандальном исполнении.Боковые стекла автобуса тонированы для защиты от солнечных лучей, а в крыше, конечно, есть люки. В наличии система пожаротушения и, вообще, все, что должен иметь современный автобус.Для удобства маломобильных групп населения будет использоваться откидная аппарель. Пассажир в кресле-коляске будет ехать в салоне автобуса на специально предусмотренной площадке.Система безопасности представлена 8 камерами и еще видеорегистратором. Также «Волгабас» обладает функцией предотвращения начала движения с места при открытой двери. Автобусы низкопольные, т. е. нет никаких ступенек у дверей. Человек просто делает один шаг, чтобы войти или выйти.В ходе презентации состоялась церемония вручения ключей от автобусов двум водителям. Работники МУПа «Городские маршруты» выходили за ними под аплодисменты собравшихся. «Это наши заслуженные водители», - объявил в микрофон директор МУПа Алексей Кожевников.«Работать на таком автобусе – это удовольствие. Будем стараться». – радостно отметили водители.В ответ Алексей Цыденов пожелал им безопасной дороги и обратился к находившимся вокруг горожанам – «заходите в автобус, посмотрите, что за новый автобус, что из себя представляет, на чем теперь наши люди будут ездить на работу, на отдых».«А вот вы уже посмотрели. Нравится вам?», - спросил он работников МУПа, которые также во множестве присутствовали на презентации.«Нравится! Очень нравится!», - дружно откликнулись те.«Я очень рад за жителей, у которых появится возможность ездить на таких больших, комфортных автобусах «Волгабас» - их поступит 73. Это первая поставка, остальные партии будут приходить каждый месяц. Все самое лучшее для наших жителей, чтобы им было удобно и безопасно ездить туда, куда им необходимо, чтобы общественный транспорт работал по расписанию, чтобы было достаточно места, и пассажиры не жались. Всем хороших поездок!», - сказал глава Бурятии на презентации.А мэр города Игорь Шутенков, говоря о начавшемся широком обновлении, расширении парка общественного транспорта Улан-Удэ, от лица жителей города сказал большое спасибо главе за поддержку этой идеи.«Вы не просто поддержали ее, а взяли и внесли в стены правительства страны, а из стен правительства вышли с результатом. Большое спасибо!», - выступил градоначальник.«Мы эту инициативу города до Президента донесли, - уточнил Алексей Цыденов. – Я обратился к Владимиру Владимировичу Путину, он поддержал, дал прямое поручение, чтобы Улан-Удэ поддержали по обновлению парка общественного транспорта. Было выделено финансирование. 60 процентов стоимости этих автобусов – это деньги федерального бюджета. А 40 процентов стоимости – это заемные средства по льготному кредиту, который нам дали за счет дальневосточных механизмов поддержки».Директор МУП «Городские маршруты» тоже высказал слова благодарности и пригласил всех совершить поездку по маршруту. Собравшиеся с радостью воспользовались приглашением.Кстати, еще одна новинка – специальный браслет, который водитель надевает на руку, как часы. Он следит за состоянием здоровья водителя.«Это современные требования к безопасности – контроль за состоянием водителя по ходу следования по маршруту. Браслет контролирует самочувствие водителя - давление, пульс - и связывается с базовым блоком, который есть здесь «на борту». В случае необходимости будет соответствующая реакция – автобус будет остановлен автоматически, без участия водителя. Это впервые в истории Улан-Удэ. Данная система для нас в новинку, мы ее изучаем», - рассказал в ходе поездки директор МУПа Алексей Кожевников.Общественный транспорт в Улан-Удэ, дорожная инфраструктура, стали развивать темпами, которых давно никто не видел. Так, приближается сдача в эксплуатацию долгожданного Третьего моста через Уду. Положительные изменения видят все. Улан-Удэ развивается под лозунгом «Город для людей».Фото: «Номер один»