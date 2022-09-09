Общество 09.09.2022 в 17:45
Улан-Удэ начал получать новые большие пассажирские автобусы
Такого не было 14 лет
Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ на большой площадке перед Физкультурно-спортивным комплексом прошла презентация поступивших двух пассажирских автобусов большого класса. Транспорт поступил в распоряжение МУП «Городские маршруты». В радостном событии приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, а также представители горадминистрации, МУПа, завода-изготовителя и рядовые горожане.
Буквально неделю назад в Улан-Удэ, напомним, были представлены девять новых автобусов средней вместимости. Поступившие средние и большие автобусы являются частью большой партии из 138 автобусов. Они будут поступать поэтапно. Всего автобусов среднего класса «Паз» придет 65, а большого класса «Волгабас» - 73.
«Мы сегодня впервые за 14 лет принимаем в нашем городе автобусы большого класса, - сообщили собравшимся. – Это самые современные и удобные автобусы «Волгабас». Это очень большое событие».
Автобус рассчитан на 111 человек, в т. ч. для пассажиров есть 28 сидячих мест. Есть три двустворчатых двери.
«Просим, Алексей Самбуевич, обратить внимание на новшество для нашего города – обогреватель-конвектор, он будет эту зону обогревать достаточно комфортно», - в частности, рассказали главе.
В салоне размещены шесть отопителей и еще один есть в кабине водителя. Установлен кондиционер, предусмотрен речевой информатор и светодиодное информационное табло (оно может работать в режиме «бегущая строка»» и в статичном режиме). В разных частях салона установлены четыре двойных USB-розетки для зарядки гаджетов. Сиденья сделаны в антивандальном исполнении.
Боковые стекла автобуса тонированы для защиты от солнечных лучей, а в крыше, конечно, есть люки. В наличии система пожаротушения и, вообще, все, что должен иметь современный автобус.
Для удобства маломобильных групп населения будет использоваться откидная аппарель. Пассажир в кресле-коляске будет ехать в салоне автобуса на специально предусмотренной площадке.
Система безопасности представлена 8 камерами и еще видеорегистратором. Также «Волгабас» обладает функцией предотвращения начала движения с места при открытой двери. Автобусы низкопольные, т. е. нет никаких ступенек у дверей. Человек просто делает один шаг, чтобы войти или выйти.
В ходе презентации состоялась церемония вручения ключей от автобусов двум водителям. Работники МУПа «Городские маршруты» выходили за ними под аплодисменты собравшихся. «Это наши заслуженные водители», - объявил в микрофон директор МУПа Алексей Кожевников.
«Работать на таком автобусе – это удовольствие. Будем стараться». – радостно отметили водители.
В ответ Алексей Цыденов пожелал им безопасной дороги и обратился к находившимся вокруг горожанам – «заходите в автобус, посмотрите, что за новый автобус, что из себя представляет, на чем теперь наши люди будут ездить на работу, на отдых».
«А вот вы уже посмотрели. Нравится вам?», - спросил он работников МУПа, которые также во множестве присутствовали на презентации.
«Нравится! Очень нравится!», - дружно откликнулись те.
«Я очень рад за жителей, у которых появится возможность ездить на таких больших, комфортных автобусах «Волгабас» - их поступит 73. Это первая поставка, остальные партии будут приходить каждый месяц. Все самое лучшее для наших жителей, чтобы им было удобно и безопасно ездить туда, куда им необходимо, чтобы общественный транспорт работал по расписанию, чтобы было достаточно места, и пассажиры не жались. Всем хороших поездок!», - сказал глава Бурятии на презентации.
А мэр города Игорь Шутенков, говоря о начавшемся широком обновлении, расширении парка общественного транспорта Улан-Удэ, от лица жителей города сказал большое спасибо главе за поддержку этой идеи.
«Вы не просто поддержали ее, а взяли и внесли в стены правительства страны, а из стен правительства вышли с результатом. Большое спасибо!», - выступил градоначальник.
«Мы эту инициативу города до Президента донесли, - уточнил Алексей Цыденов. – Я обратился к Владимиру Владимировичу Путину, он поддержал, дал прямое поручение, чтобы Улан-Удэ поддержали по обновлению парка общественного транспорта. Было выделено финансирование. 60 процентов стоимости этих автобусов – это деньги федерального бюджета. А 40 процентов стоимости – это заемные средства по льготному кредиту, который нам дали за счет дальневосточных механизмов поддержки».
Директор МУП «Городские маршруты» тоже высказал слова благодарности и пригласил всех совершить поездку по маршруту. Собравшиеся с радостью воспользовались приглашением.
Кстати, еще одна новинка – специальный браслет, который водитель надевает на руку, как часы. Он следит за состоянием здоровья водителя.
«Это современные требования к безопасности – контроль за состоянием водителя по ходу следования по маршруту. Браслет контролирует самочувствие водителя - давление, пульс - и связывается с базовым блоком, который есть здесь «на борту». В случае необходимости будет соответствующая реакция – автобус будет остановлен автоматически, без участия водителя. Это впервые в истории Улан-Удэ. Данная система для нас в новинку, мы ее изучаем», - рассказал в ходе поездки директор МУПа Алексей Кожевников.
Общественный транспорт в Улан-Удэ, дорожная инфраструктура, стали развивать темпами, которых давно никто не видел. Так, приближается сдача в эксплуатацию долгожданного Третьего моста через Уду. Положительные изменения видят все. Улан-Удэ развивается под лозунгом «Город для людей».
Фото: «Номер один»
Буквально неделю назад в Улан-Удэ, напомним, были представлены девять новых автобусов средней вместимости. Поступившие средние и большие автобусы являются частью большой партии из 138 автобусов. Они будут поступать поэтапно. Всего автобусов среднего класса «Паз» придет 65, а большого класса «Волгабас» - 73.
«Мы сегодня впервые за 14 лет принимаем в нашем городе автобусы большого класса, - сообщили собравшимся. – Это самые современные и удобные автобусы «Волгабас». Это очень большое событие».
Глава Бурятии с интересом ознакомился с новинкой. Он осмотрел салон, пообщался с водителями и проехал на автобусе несколько улиц. Специалисты доложили Алексею Цыденову об особенностях машины.
Автобус рассчитан на 111 человек, в т. ч. для пассажиров есть 28 сидячих мест. Есть три двустворчатых двери.
«Просим, Алексей Самбуевич, обратить внимание на новшество для нашего города – обогреватель-конвектор, он будет эту зону обогревать достаточно комфортно», - в частности, рассказали главе.
В салоне размещены шесть отопителей и еще один есть в кабине водителя. Установлен кондиционер, предусмотрен речевой информатор и светодиодное информационное табло (оно может работать в режиме «бегущая строка»» и в статичном режиме). В разных частях салона установлены четыре двойных USB-розетки для зарядки гаджетов. Сиденья сделаны в антивандальном исполнении.
Боковые стекла автобуса тонированы для защиты от солнечных лучей, а в крыше, конечно, есть люки. В наличии система пожаротушения и, вообще, все, что должен иметь современный автобус.
Для удобства маломобильных групп населения будет использоваться откидная аппарель. Пассажир в кресле-коляске будет ехать в салоне автобуса на специально предусмотренной площадке.
Система безопасности представлена 8 камерами и еще видеорегистратором. Также «Волгабас» обладает функцией предотвращения начала движения с места при открытой двери. Автобусы низкопольные, т. е. нет никаких ступенек у дверей. Человек просто делает один шаг, чтобы войти или выйти.
В ходе презентации состоялась церемония вручения ключей от автобусов двум водителям. Работники МУПа «Городские маршруты» выходили за ними под аплодисменты собравшихся. «Это наши заслуженные водители», - объявил в микрофон директор МУПа Алексей Кожевников.
«Работать на таком автобусе – это удовольствие. Будем стараться». – радостно отметили водители.
В ответ Алексей Цыденов пожелал им безопасной дороги и обратился к находившимся вокруг горожанам – «заходите в автобус, посмотрите, что за новый автобус, что из себя представляет, на чем теперь наши люди будут ездить на работу, на отдых».
«А вот вы уже посмотрели. Нравится вам?», - спросил он работников МУПа, которые также во множестве присутствовали на презентации.
«Нравится! Очень нравится!», - дружно откликнулись те.
Большие автобусы будут работать на самых оживленных, магистральных маршрутам Улан-Удэ. К примеру, это маршруты в направлении микрорайона Восточный, района Левобережья, «сотых» микрорайонов. Большие машины прежде всего направят туда. Именно под их 12-метровую длину уже идет расширение посадочных «карманов» на остановках.
«Я очень рад за жителей, у которых появится возможность ездить на таких больших, комфортных автобусах «Волгабас» - их поступит 73. Это первая поставка, остальные партии будут приходить каждый месяц. Все самое лучшее для наших жителей, чтобы им было удобно и безопасно ездить туда, куда им необходимо, чтобы общественный транспорт работал по расписанию, чтобы было достаточно места, и пассажиры не жались. Всем хороших поездок!», - сказал глава Бурятии на презентации.
А мэр города Игорь Шутенков, говоря о начавшемся широком обновлении, расширении парка общественного транспорта Улан-Удэ, от лица жителей города сказал большое спасибо главе за поддержку этой идеи.
«Вы не просто поддержали ее, а взяли и внесли в стены правительства страны, а из стен правительства вышли с результатом. Большое спасибо!», - выступил градоначальник.
«Мы эту инициативу города до Президента донесли, - уточнил Алексей Цыденов. – Я обратился к Владимиру Владимировичу Путину, он поддержал, дал прямое поручение, чтобы Улан-Удэ поддержали по обновлению парка общественного транспорта. Было выделено финансирование. 60 процентов стоимости этих автобусов – это деньги федерального бюджета. А 40 процентов стоимости – это заемные средства по льготному кредиту, который нам дали за счет дальневосточных механизмов поддержки».
Директор МУП «Городские маршруты» тоже высказал слова благодарности и пригласил всех совершить поездку по маршруту. Собравшиеся с радостью воспользовались приглашением.
Кстати, еще одна новинка – специальный браслет, который водитель надевает на руку, как часы. Он следит за состоянием здоровья водителя.
«Это современные требования к безопасности – контроль за состоянием водителя по ходу следования по маршруту. Браслет контролирует самочувствие водителя - давление, пульс - и связывается с базовым блоком, который есть здесь «на борту». В случае необходимости будет соответствующая реакция – автобус будет остановлен автоматически, без участия водителя. Это впервые в истории Улан-Удэ. Данная система для нас в новинку, мы ее изучаем», - рассказал в ходе поездки директор МУПа Алексей Кожевников.
Общественный транспорт в Улан-Удэ, дорожная инфраструктура, стали развивать темпами, которых давно никто не видел. Так, приближается сдача в эксплуатацию долгожданного Третьего моста через Уду. Положительные изменения видят все. Улан-Удэ развивается под лозунгом «Город для людей».
Фото: «Номер один»
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