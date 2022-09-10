Правление СНТ «Зенит» требует от дачников деньги и персональные данные

Поручение главы Бурятии Алексея Цыденова о реконструкции элетросетей СНТ и ДНТ в отдельных товариществах используют, образно говоря, «не по целевому назначению». Задачи начатой в этом году масштабной работы очевидны. Обеспечить надежное энергоснабжение СНТ и ДНТ, пожарную безопасность и создать условия для перехода на электроотопление частного сектора, чтобы воздух в Улан-Удэ стал чище. Финансирование программы осуществляется полностью за бюджетный счет.Однако в пригородном СНТ «Зенит» инициативу Алексея Цыденова (разумеется, без его ведома и одобрения) используют для сбора денежных средств с садоводов. В местном вайбер-чате появились сообщения от имени врио председателя СНТ Эрдэни Цыдыпова. В них со ссылкой на администрацию Советского района от владельцев садовых участков требуют «в кратчайшие сроки» предоставить персональные данные, схемы участков, договор на потребление электроэнергии с указанием лицевого счета. А также – «погасить свои задолженности по членским взносам и предоставить подтверждение в виде чеков об оплате». Документы и чеки предлагается приносить в правление «Зенита» или отправлять в «личку» Эрдэни Цыдыпову.Садоводы в недоумении. Минувшим летом по их многочисленным требованиям и нажимом из мэрии Улан-Удэ руководство СНТ сподобилось таки оформить право собственности на электросетевое хозяйство и передать его на баланс муниципалитета, чтобы попасть в программу реконструкции, подобно опоздавшему пассажиру в последний вагон уходящего поезда. Первые торги по выбору подрядчика со стартовой ценой 30 млн рублей были признаны несостоявшимися. Теперь, как сообщили садоводам, электросетями займется МБУ «Горсвет». Само СНТ «Зенит» не является ни сетевой компанией, ни заказчиком, ни подрядчиком работ. Почему же подключение потребителей в процессе реконструкции ставится в зависимость от внутренних вопросов садоводства - оплаты членских взносов?Ларчик, думается, просто открывается. Многие садоводы «Зенита» недовольны работой правления СНТ и отказываются платить членские взносы в полном объеме. В частности, всего два раза проводилось грейдирование грунтовой дороги от станции Дивизионная до «Зенита». Садоводы считают, что правление не обеспечивает регулярной подачи заявок в администрацию Советского района.Дороги внутри СНТ вообще давно не ремонтируются. В этом сезоне садоводы вынуждены были сами и за свой счет сделать один из самых «убитых» подьемов. А также - устанавливали беседки на остановках, огораживали места сбора отходов, которые, кстати, не вывозятся: правление «Зенита» до сих пор не заключило договор с «ЭкоАльянсом».Одна из основных претензий к правлению - отсутствие прозрачности в финансах СНТ.- Мы готовы оплатить членские взносы сразу после избрания нового руководства СНТ, - говорят садоводы. - Председатель Виталий Скворцов уже свыше четырех месяцев находится в отпуске без содержания, по слухам, устроился на другую работу. Оставшиеся «на хозяйстве» врио и члены правления бездействуют по большинству жизненно важных вопросов. Происходят перебои с водоснабжением - летний водовод, построенный еще в советскую эпоху, фонтанирует во многих местах. Наше садоводство - одно из крупных в Улан-Удэ, по сути, брошено. Мы не знаем, на что расходуются наши взносы, значительную часть которых принимают наличными в бывшей конторе, незаконно приватизированной г-ном Скворцовым.В МБУ «Горсвет» садоводам подтвердили, что до начала реконструкции электросетей хотели бы собрать документы: все вышеперечисленные плюс копии паспортов и выписок из Росреестра о праве собственности. Никаких чеков, подтверждающих оплату членских взносов в СНТ, не требуется.Впрочем, и остальной перечень вызывает вопросы. Зачем, например, МБУ «Горсвет» контролировать состояние расчетов потребителей электроэнергии в СНТ, если плату собирает гарантирующий поставщик - «Читаэнергосбыт», совершенно другое юридическое лицо? Почему бы не запросить у него обезличенные номера лицевых счетов и участков, а не требовать с садоводов набор документов, необходимость которых, мягко говоря, представляется сомнительной? Разве исполнитель реконструкции наделен полномочиями решать, кого подключать к электосетям, а кого нет?Есть и другая сторона неожиданно возникшей и, по мнению садоводов, сугубо рукотворной проблемы - речь идет о персональных данных граждан, согласия которых на сбор и обработку почему-то никто не спрашивает. От них требуют, как в популярной кинокомедии «Бриллиантовая рука». Только там в качестве мотивации было «Отключим газ!», а в данном случае «Не подключим свет!».«Мы не хочем вас пугать. Просто предупреждаем... Потом, если останетесь без света на долго - не обвиняйте правление и председателя... Сами виноваты», - написала одна из членов правления СНТ «Зенит» в одноименном вайбер-чате (орфография и пунктуация оригинала сохранены). Угрожающее сообщение было вскоре удалено, но остался скриншот.Садоводы «Зенита» подготовили обращения к главе Бурятии Алексею Цыденову и мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову с призывом «пресечь использование реконструкции элетросетей СНТ как предлога для достижения целей, не имеющих никакого отношения к задачам реализуемой программы». А также - в надзорные органы. Прокуратуру и Роскомнадзор просят проверить действия фигурантов этой странной истории на наличие признаков административного правонарушения, предусмотренного ст. 13.11 КоАП «Нарушение законодательства РФ в области персональных данных».Фото: unsplash.com