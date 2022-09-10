Общество 10.09.2022 в 17:36

Уже 40 парков и скверов благоустроили в Бурятии в этом году

В республике с каждым днем увеличивается количество пространств, которые становятся центром притяжения
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Уже 40 парков и скверов благоустроили в Бурятии в этом году
Благоустройство парков и скверов проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году уже 40 парков и скверов Бурятии обрели новый облик. Всего за 2022 год будет обновлено 93 общественные территории.

В 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Бурятии обновляют 93 общественных территории, в настоящее время на 40 объектах работы завершены. Благоустройство скверов и парков полностью завершено в Курумканском, Баунтовском, Бичурском и Мухоршибирском районах.

«Наш город уже недалеко ушел от столицы Бурятии, на наших глазах он преображается с каждым днем все больше. Появляются места для развития и отдыха молодежи, строятся уютные дворы, на которых можно провести время с детьми, без вреда для здоровья. Надеюсь полученные результаты нас порадуют и главное, чтоб нам удалось это сохранить, как можно дольше»

- поделился житель Гусиноозерска Баир Базаров.

На данный момент ведутся работы на 47 общественных пространствах, которые ближайшее время будут завершены. Из них самое большое количество в Кабанском районе, где работы ведутся на 11 объектах.

«За последние годы в Бурятии произошли серьезные изменения. Мы видим, что в регионе идет активное строительство школ, детских садов, многоквартирных домов. Все это требует появления удобных и комфортных общественных пространств. Перед нами сейчас стоит задача доказать, что городу или любому другому населенному пункту важно мнение человека. Именно основываясь на пожелания жителей мы создаем комфортную среду. На сегодняшний день с начала реализации программы у нас уже благоустроено 503 общественных территорий. Мы благоустраиваем парки и скверы в каждом районе нашей республике. Посмотрите, как преобразились Сквер ровесникам ушедшим в бой, парк Жанаева, сквер «Юность», центральный парк в Северобайкальске и парк «Лукоморье» в поселке Новый-Уоян. Это пример взаимодействия с жителями»

- отметил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

Отметим, в этом году на благоустройство общественных пространств в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» было выделено 158 миллионов рублей.
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