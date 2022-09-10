Общество 10.09.2022 в 18:24

Бизнес Бурятии демонстративно игнорирует ФГИС «Меркурий»

С начала года в республике выявлено более 35 тысяч непогашенных ветеринарных сертификатов  
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Бизнес Бурятии демонстративно игнорирует ФГИС «Меркурий»
Несмотря на обязательное требование законодательства о необходимости гашения ветеринарных сертификатов, в ФГИС «Меркурий» фиксируется большое количество хозяйствующих субъектов Бурятии, на чьих площадках электронные ветеринарные сопроводительные документы (эВСД) длительное время остаются непогашенными, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

Результаты мониторинга показывают, что ситуация в Бурятии с гашением эВСД не меняется и остается неудовлетворительной. Ряд участников оборота, вопреки неоднократным предупреждениям, по-прежнему допускают халатное отношение к гашению документов и продолжают систематически нарушать требования действующего законодательства. Так, с начала года на территории в республике при мониторинге ФГИС «Меркурий» специалистами Россельхознадзора выявлено 35,6 тыс непогашенных эВСД у 504 пользователей. По результатам выявленных нарушений хозяйствующим субъектам выдано 37 предостережений, объявлено через «Ветис. Паспорт» 499 предупреждений.

Управление напоминает, что в соответствии с пунктами 52 и 53 «Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме», гашение эВСД должно осуществляться в течение 24 часов после доставки и (или) приемки подконтрольного товара в месте назначения, или смены собственности. Производя гашение, осуществляющее его лицо подтверждает, что партия товара получена, соответствует описанию и количеству, указанному в сопроводительном документе.

Все это можно было бы назвать бюрократическими играми, но автоматизированная система «Меркурий» предназначена для электронной сертификации поднадзорных госветнадзору грузов, отслеживания пути их перемещения по территории России в целях создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности, снижения рисков фальсификации продуктов. Иными словами, речь идет о безопасности людей.

Фото: mercury24.ru

Теги
безопасность ветеринария ФГИС "Меркурий"

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