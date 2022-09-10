Глава Бурятии Алексей Цыденов оценил итоги визита в республику делегации Республики Союз Мьянма во главе с премьер-министром Мин Аун Хлайном. «Это уже второй визит господина Мин Аун Хлайна в Улан-Удэ. Первый был в 2019-м году в статусе министра обороны. Тогда мы решали вопрос поставки вертолётов нашего Улан-удэнского авиазавода. Работа в этом направлении ведётся. В этот раз господин Мин Аун Хлайн был у нас в гостях уже в статусе первого лица государства», - вспомнил предысторию контактов Алексей Цыденов.«Во время визита обсуждался большой спектр вопросов. Мы представляли не только Бурятию, а Россию. Для республики это, в первую очередь, поставка вертолётов. Также проговаривали возможности поставки пиломатериалов высокого передела – фанеры, картона нашего Селенгинского ЦКК, обсуждался и культурный обмен.Мьянма, как и Бурятия, является буддистской республикой. И сегодня мы посетили наш Институт монголоведения, буддологии и тибетологии, где хранятся самые древние в мире буддийские ганжуры. Наши ламы и учёные из ИМБиТ СО РАН приглашены для совместной научной работы по изучению буддизма.Также Мьянма заинтересована в сотрудничестве с крупными российскими компаниями, которые могли бы зайти как инвесторы на добычу полезных ископаемых, на развитие производства и т.д.В сфере здравоохранения делегация Мьянмы обратила внимание на наш Центр ядерной медицины, который построен в Улан-Удэ по российским технологиям из всех российских составляющих. Уже есть определённые договорённости, чтобы открыть такой российский центр у них.Руководство Мьянмы заинтересовано в модернизации железнодорожной инфраструктуры страны. Поэтому делегация сегодня посетила наш железнодорожный вокзал и одно из лучших предприятий по ремонту локомотивов в России – ЛВРЗ.Мне кажется, именно так должны развиваться международные связи регионов России и дружественных стран – доброжелательно и с пользой», - подвел итоги глава Бурятии.Фото: egov-buryatia.ru