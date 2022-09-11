Житель Бурятии пожертвовал почку ради спасения дочери

9 сентября специалисты Республиканской больницы в Улан-Удэ выполнили четвёртую родственную трансплантацию почки. Пациенткой была девушка 27 лет. В 2012 году ей диагностировали нефрит, в дальнейшем почечная недостаточность прогрессировала, что привело к необходимости проведения заместительной почечной терапии.Как сообщили в РКБ, после проведённых обследований и консультаций с нефрологами пациентка выбрала трансплантацию органа. Донором стал отец девушки.Как и предыдущие операции, четвёртую трансплантацию выполнили в присутствии специалиста профильного НМИЦ им. ак. Шумакова. Операция прошла в штатном режиме. На данный момент состояние донора и реципиента стабильное.Напомним, что трансплантационная программа в Бурятии стартовала в сентябре 2021 года. Этому предшествовало многоэтапное обучение специалистов больницы и приобретение необходимого оборудования.Фото: РКБ им. Семашко