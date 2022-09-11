Общество 11.09.2022 в 19:00

В Улан-Удэ ветераны поблагодарили волонтеров акции «Доступная среда на выборах»

Самая дружная команда волонтёров дежурила на УИК №753
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ ветераны поблагодарили волонтеров акции «Доступная среда на выборах»
Слова благодарности ветеранов города Улан-Удэ сегодня прозвучали в адрес волонтеров Техникума строительства и городского хозяйства. Самая дружная команда волонтёров ТСиГХ дежурила на УИК №753.


За очень чуткое и внимательное отношение к пожилым и маломобильным гражданам и за большой вклад в проведение городской акции «Доступная среда на выборах» были отмечены студенты ТСиГХ Михаил Ошаев, Артём Чулков, Сэнгэлиг Нимаев и Игнатий Кокорин.

Фото: ТСиГХ
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