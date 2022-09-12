Общество 12.09.2022 в 10:03

В Бурятии общее число жителей республики, переболевших COVID-19, достигло почти 148 тыс человек

Суточные показатели заболеваемости коронавирусом снова падают, летальных исходов нет
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Текст: Номер один
В Бурятии общее число жителей республики, переболевших COVID-19, достигло почти 148 тыс человек
В Бурятии сегодня число жителей республики, переболевших COVID-19 составило без малого 148 тыс (147 999) с начала пандемии. За минувшие сутки прибавилось 195) больных с лабораторным подтверждением. Из них 46%(67 627) приходится на жителей Улан-Удэ, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Днем ранее суточная прибавка составляла 357 больных, а конце минувшей недели достигала почти  500 пациентов. Таким образом, отмечается очередной спад коронавируса.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 178 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Летальных исходов не было.

Сейчас в стационарах получают лечение 306 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 78. За предыдущие сутки госпитализирован 21 пациент.

В отделениях реанимации находится 25 пациентов (из них старше 65 лет –17), на ИВЛ –9 пациентов (из них старше 65 – 6), в том числе на неинвазивной ИВЛ –2.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 400 коек: занято –306, свободно – 94 койки. Занятость коечного фонда составляет 76,5%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 2 967 человек.

Выздоровели от COVID-19 – 141 665 (+28) человек.

Всего первично привито 507 487 человек (70,5 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 481 586 человек (66,9% от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 236 591 человек, завершили 206 909.

Фото: pixabay.com



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