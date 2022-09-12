Судебные приставы Бурятии взыскали почти 7 млн рублей налогов

Судебные приставы-исполнители Северо-Байкальского районного отделения УФССП по Бурятия взыскали крупную налоговую задолженность с муниципального предприятия в размере 6,96 млн рублей, сообщили в пресс-службе управления.В ходе принудительного исполнения 1,96 миллиона рублей были выплачены за счет поступающих должнику денежных средств по агентскому договору, в отношении которого судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об аресте права требования.Кроме того, в ходе проведенных исполнительских действий, судебным приставом-исполнителем было установлено наличие дебиторской задолженности перед муниципальным предприятием, подтвержденной судебным актом Арбитражного суда Москвы.Судебным приставом–исполнителем незамедлительно было вынесено постановление об аресте права требования. По указанному постановлению были выплачены 5 ммлн рублей. За счет этих денежных средств остаток задолженности был погашен в полном объеме.Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.Фото: r03.fssp.gov.ru