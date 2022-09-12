Общество 12.09.2022 в 10:31

Житель Бурятии судится с бывшей супругой за право воспитывать детей

Мужчину не устроило решение районного суда, он обратился в Верховный суд

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Текст: "Номер один"
Житель Бурятии судится с бывшей супругой за право воспитывать детей

В редакцию «Номер один» обратился житель одного из районов республики с просьбой рассказать о несправедливых, по его мнению, решениях суда и органов опеки относительно порядка его общения со своими детьми.

Вот уже третий год 64-летний Владимир вынужден хвататься за любую работу, чтобы выплачивать алименты на содержание детей и своей бывшей жены, при том, что большую часть времени дети проводят с ним и расходы на обеспечение и развитие малышей также лежат на нем.

Владимир с Надеждой поженились в 2017 году, после рождения второго ребенка. В 2021 году у супругов родился еще один ребенок.

Во время третьей беременности женщина вложилась в «Финико» - женщина вложила туда сначала 500000 рублей – доход от продажи автомобиля своего супруга, а также взяла кредиты на сумму около миллиона рублей.

- На деньги от продажи автомобиля мы планировали купить квартиру в райцентре, добавив к этим деньгам материнский капитал. Но жена решила иначе, - говорит мужчина.

Не нравились Владимиру и методы воспитания детей – Надежда за малейшие шалости била старшую дочь скакалкой и крапивой. Владимир об избиении дочери сообщил в ПДН, в результате Надежду оштрафовали на 5000 рублей.

В ноябре 2021 года супруги развелись.

Владимир надеялся, что детей оставят с ним, однако по решению районного суда старшая дочь большую часть времени проживает с матерью, отец забирает девочку только на выходные. Суд мотивировал это решение тем, что девочка уже школьница и посещает школу в деревне, где живет со своей матерью. Сын находится с Владимиром со среды по воскресенье, посещает детский сад в райцентре. Младшая дочь находится с матерью.

Помимо графика общения с детьми, Владимир не доволен тем, что суд обязал его выплатить супруге 227 тысяч рублей – доход от продажи автомобиля, купленного им до брака.

Мужчина обратился в Верховный суд, где надеется оспорить решение райсуда.


Фото: "Номер один"

 

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