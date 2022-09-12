Общество 12.09.2022 в 11:04

Выборы главы Бурятии прошли в Улан-Удэ под колокольный звон

Его концерт состоялся в Свято-Одигитриевском соборе, но к электоральному процессу никакого отношения не имел
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Текст: Номер один
Выборы главы Бурятии прошли в Улан-Удэ под колокольный звон
В Улан-Удэ 11 сентября в рамках на территории Свято-Одигиртриевского собора  рамках празднования 600-летия со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского прошел  второй концерт колокольного звона, сообщает сайт «Православная Бурятия».

Гости и прихожане собора прослушали различные вариации звона. Среди них встречный, малиновый, пасхальный, воскресный, венчальный звон, которые были воспроизведены системой электронной звонницы. Так же для всех собравшихся, звонарем Свято-Одигитриевского собора, вручную был исполнен праздничный трезвон.

Впервые на территории собора была установлена передвижная звонница, благодаря которой каждый мог попробовать себя в роли звонаря. Для всех собравшихся был организован мастер класс по искусству звона, который провел дипломированный звонарь Александр Дикой.

Напоминаем, что в системе электронной звонницы заложено воспроизведение на храмовых колоколах до семидесяти разнообразных канонических звонов — от пасхального до погребального. Многие из этих звонов собраны в старинных прославленных монастырях и храмах России известным звонарём, руководителем Международного центра колокольного искусства, преподавателем Архангельской школы звонарей Андреем Анатольевичем Дьячковым, а некоторые звоны написаны им самим. Запуск звонницы осуществляется как дистанционно, через мобильный телефон, так и непосредственно на самой звоннице.

Но самое главное и важное то, что электронная система не мешает звонить вручную. Напротив, всё настроено так, что дает возможность даже обучать будущих звонарей.

Фото: pravoslavnaya-buryatiya.ru
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