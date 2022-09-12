Общество 12.09.2022 в 11:21

В Улан-Удэ по горячим следам задержан вороватый жрец любви

Пригласив к себе домой подвыпившую даму, он бессовестно обокрал её
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ по горячим следам задержан вороватый жрец любви
Рано утром сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили информацию о том, что в центре Улан-Удэ неизвестный совершил кражу у женщины. Росгвардейцы, выехав на место преступления, в жилом массиве по ул. Бау Ямпилова обнаружили и задержали подозреваемого, схожего по приметам ориентировки.

В ходе досмотра у подозреваемого обнаружен похищенный сотовый телефон  стоимостью около 10 тысяч рублей. Задержанный, 33-летний неработающий горожанин, был доставлен в отдел полиции, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.

Мужчина сознался, что ночью познакомился с нетрезвой женщиной и пригласил ее к себе домой. Там злоумышленник похитил из сумки своей гостьи телефон, а также совершил кражу: с помощью SMS-перевода перевел 4 тыс рублей с карты потерпевшей себе на кредитную карту.

Потерпевшая, жительница одного из районов республики, протрезвев, убежала от кавалера, а обнаружив пропажу, сообщила в правоохранительные органы приметы подозреваемого и адрес, где произошло преступление. Заметим, неординарное, так как гораздо чаще рисковые дамы подобным образом «разводят» подвыпивших случайных кавалеров.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото: Росгвардия
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преступность кража задержание

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