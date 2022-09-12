Общество 12.09.2022 в 12:05

В Бурятии с размахом отметят юбилей Тамчинского дацана

Гвоздем программы станет уникальный буддийский танец-мистерия «Цам»
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии с размахом отметят юбилей Тамчинского дацана
В Селенгинском районе состоится этнотуристический фестиваль «Ветер эпохи над Тамчинской долиной». Место проведения - Тамчинский дацан, расположенный на берегу Гусиного озера в 150 км от Улан-Удэ - близ дороги, ведущей в Монголию. Фестиваль проходит при поддержке минтуризма в рамках юбилейных мероприятий в честь 280-летия дацана.

Главный мероприятием станет танец-мистерия «Цам». Помимо него пройдет молебен, концерт мастеров искусств и народных коллективов, выставка-продажа сельхозпродукции, различные мастер-классы, выставка работ учеников и преподавателей Гусиноозерской детской школы искусств. Намечено провести состязания по национальным бурятским видам спорта. Также можно будет сыграть в бурятские народные игры.

Юбилей дацана хотели отметить в прошлом году, но из-за эпидемии коронавируса было решено перенести праздник на 2022 год. В свое время Тамчинский дацан был главным на территории, где находится современная Бурятия. В нем располагалась официальная резиденция четырнадцати буддийских хамбо-лам. В период религиозного расцвета в местном монастыре жило более тысячи лам, работали мастерские по изготовлению буддийской атрибутики, астрологическая школа, книгопечатня и т. д.

Во время репрессий здесь организовали колонию, где жили заключенные, которые занимались строительными работами. А в 1957 году дацан провозгласили памятником архитектуры федерального значения. Сейчас в дацане десять лам, которые хотят вернуть ему былое значение.

Фестиваль пройдет 17 сентября. Молебен начнется в 9 часов утра. В 11 его сменит «Цам», который продлится до 12:30. Танцевать будут не местные ламы. Они не обладают статусом, который позволял бы им это делать. Представить «Цам» приедут ламы из другого дацана. Их будет около двадцати. Одновременно - на разных площадках - пройдут другие события фестиваля.

Фото: «Номер один»
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буддизм

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