Житель Улан-Удэ выращивал в огороде более 300 кустов мака

В Улан-Удэ сотрудники управления наркоконтроля МВД Бурятии в результате оперативно-розыскных мероприятий выявили факт культивирования мака в огороде дома по ул. Уссурийская. На своем участке в грядке и теплице 45-летний местный житель культивировал наркосодержащее растение. Всего полицейские изъяли 323 куста мака, сообщили в пресс-службе министерства.Хозяин плантации будет привлечен к уголовной ответственности. Ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе за наркопреступление.Кроме того, выявлены факты предоставления хозяином жилища помещения для потребления наркотических средств пяти гражданам. Известно, что мужчина с февраля систематически предоставлял своим знакомым жителям Улан-Удэ и районов республики помещение для употребления наркотических средств опийной группы. Приятели обеспечивали его деньгами для покупки сырья, необходимого для приготовления ацетилированного опия. Мужчина изготавливал наркотическое средство, после чего употреблял вместе с «гостями».По результатам освидетельствования у четверых граждан, в том числе у хозяина жилища, установлен факт потребления запрещенного вещества, в связи с чем они привлечены к административной ответственности.Из квартиры изъяты шприцы со следами наркотика, посуда и плитка, использовавшиеся при приготовлении наркотического средства.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 232 УК РФ «организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Максимальное наказание, предусмотренное санкцией этой статьи – лишение свободы на срок до четырех лет. Следствие продолжается.Фото: МВД по Бурятии