В Бурятии скончался заслуженный врач

В Бурятии ушел из жизни заслуженный врач РБ Иннокентий Баргуев, сообщили в республиканском Минздраве.Иннокентий Баргуев родился 1 мая 1951 года в селе Кербулак Аларского района Иркутской области. С 1968 по 1974 год обучался в Иркутском государственном медицинском институте, после окончания которого работал хирургом в Нукутской ЦРБ Иркутской области.В 1980-1985, 1987-1994 годах трудился хирургом, главным врачом Новобрянской больницы. В ее строительство и развитие он вложил всю свою энергию и душу. К приезду Иннокентия Баргуева в апреле 1980 года были возведены 1,5 этажа главного корпуса, корпус инфекционного отделения стоял без перекрытия.«Благодаря стараниям молодого главврача, несмотря на многочисленные сложности, дело быстро продвинулось. И в ноябре 1981 года в Новой Бряни открылось инфекционное отделение, через полгода – терапевтическое, в декабре 1982-го – поликлиника на 250 посещений, в 1983-м сдан в эксплуатацию стационар на 200 коек, а в 1984 году – оперблок. Жители поселка до сих пор вспоминают субботники, которые устраивал Иннокентий Михайлович. В благоустройстве, уборке территории, посадке деревьев принимали участие все без исключения», - рассказали в Минздраве.В 1985-1987 годах Иннокентий Баргуев обучался в клинической ординатуре по хирургии на базе 3-го Московского государственного медицинского института. В 1987 году стал победителем в конкурсе молодых ученых Москвы с темой «Опыт эндоваскулярного применения лазерного излучения в хирургии».«Иннокентий Михайлович постоянно искал новые возможности для развития. В больнице открывались новые кабинеты, расширялись формы работы. В 1990 году на базе Новобрянской больницы был открыт филиал Селенгинского медицинского училища, в 1991 году – отделение восстановительного лечения на 30 коек», - вспоминают в министерстве.В январе 1995 года Иннокентий Баргуев был назначен председателем лицензионно-аккредитационной комиссии Минздрава РБ. На этой должности он проработал до 2000 года. Затем еще несколько лет трудился в фармацевтической компании «Гедеон Рихтер».«Иннокентий Михайлович прожил яркую жизнь и достиг в ней успехов и уважения. Его имя навечно вписано в историю Новобрянской больницы. Человек неуемной энергии, талантливый руководитель, отзывчивый и внимательный к своим сотрудникам, он всегда будет для нас примером безграничной преданности своей профессии, мудрости и жизнелюбия», - отмечают в Минздраве.Фото: Минздрав Бурятии