Символом чемпионата России по боксу в Чите стал кот манул

Почти трехметровый манул, боксерская перчатка и надпись: «Чемпионат России по боксу» - символы чемпионата России по боксу установили 11 сентября в Чите на площади Ленина, сообщила пресс-служба администрации Забайкалья.Высота новой достопримечательности два метра 70 сантиметров, длина более девяти метров. По информации федерации бокса Забайкальского края, конструкция останется на центральной площади и после соревнований.Напомним, чемпионат России по боксу среди мужчин будет проходить с 29 сентября по 9 октября на арене «Мегаполис-Спорт». По последним данным, подано более 300 заявок на участие из разных регионов страны.Фото: федерация бокса Забайкальского края