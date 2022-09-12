Общество 12.09.2022 в 15:44
Символом чемпионата России по боксу в Чите стал кот манул
Его трехметровую фигуру уже установили в центре столицы Забайкальского края
Текст: Номер один
Почти трехметровый манул, боксерская перчатка и надпись: «Чемпионат России по боксу» - символы чемпионата России по боксу установили 11 сентября в Чите на площади Ленина, сообщила пресс-служба администрации Забайкалья.
Высота новой достопримечательности два метра 70 сантиметров, длина более девяти метров. По информации федерации бокса Забайкальского края, конструкция останется на центральной площади и после соревнований.
Напомним, чемпионат России по боксу среди мужчин будет проходить с 29 сентября по 9 октября на арене «Мегаполис-Спорт». По последним данным, подано более 300 заявок на участие из разных регионов страны.
Фото: федерация бокса Забайкальского края
Высота новой достопримечательности два метра 70 сантиметров, длина более девяти метров. По информации федерации бокса Забайкальского края, конструкция останется на центральной площади и после соревнований.
Напомним, чемпионат России по боксу среди мужчин будет проходить с 29 сентября по 9 октября на арене «Мегаполис-Спорт». По последним данным, подано более 300 заявок на участие из разных регионов страны.
Фото: федерация бокса Забайкальского края
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