В Улан-Удэ пропал 41-летний горожанин

В Улан-Удэ полицейские разыскивают 41-летнего жителя города Михаила Павлюк, который около 18 часов 8 сентября ушел из дома на улице Феоктистова, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили в МВД по Бурятии.Приметы: европейской внешности, на вид 45 лет, рост 165 см, среднего телосложения.Был одет: светлая футболка, брюки зелёного цвета, тапочки.Ранее уходил.При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(983)634-17-06, 8(924)390-60-60 или 102 (112).Фото: МВД по Бурятии