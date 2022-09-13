Общество 13.09.2022 в 09:44

В Бурятии возвращены в федеральную собственность 52 гектара земли у Байкала

Администрация Северо-Байкальского района незаконно перевела участок в земли сельхозназначения  
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В Бурятии возвращены в федеральную собственность 52 гектара земли у Байкала

В Бурятии администрация Северо-Байкальского района в отсутствии полномочий распоряжаться федеральными землями и в нарушение прямого запрета переводить земли гослесфонда в иную категорию, образовала земельный участок, присвоив ему категорию «земли сельскохозяйственного назначения». Это нарушило права Российской Федерации, как собственника этого земельного участка, на владение, пользование и распоряжение своим имуществом.

Это установила Северобайкальская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе мониторинга общедоступных сведений публичной кадастровой карты Росреестра. Заметим, участок государственного лесного фонда расположен на берегу озера Байкал, частично на землях государственного лесного фонда площадью пересечения 52 гектара, сообщали в пресс-службе надзорного органа.

В соответствии с федеральным законодательством, земли лесного фонда и прилегающие к озеру Байкал земли в границах центральной экологической зоны ограничены в обороте, распоряжение осуществляется уполномоченными органами.

 Для устранения выявленных нарушений природоохранным прокурором опротестован распорядительный акт администрации муниципалитета об образовании земельного участка, а также направлено исковое заявление в суд о снятии его с государственного кадастрового учета.

 РешениемСеверобайкальского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда находится под контролем прокуратуры.

Фото: epp.genproc.gov.ru

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недвижимость земля Байкал

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