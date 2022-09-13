В Улан-Удэ ликвидируют три мазутные котельные в микрорайоне Стеклозавод

Минтранс Бурятии утвердил инвестиционную программу ТГК-14, которая предусматривает перевод нагрузки с мазутных котельных микрорайона Стеклозавод на Улан-Удэнскую ТЭЦ-1. Реконструкцию системы теплоснабжения, в том числе тепломагистрали №3, с подключением потребителей к ТЭЦ-1 планируется выполнить уже в следующем году.По данным министерства, расходы на реализацию проекта составят более 1,1 млрд рублей. Из них 800 миллионов - кредитные источники, еще 300 миллионов – средства федерального бюджета.«Уже к началу 2024 года планируется заменить нагрузку трех неэффективных мазутных котельных, ухудшающих экологию в Улан-Удэ, тепловыми мощностями Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Около 10 000 жителей микрорайона получат тепло от надежного источника - центральной станции», - рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.Фото: «Номер один»