Житель Бурятии достиг возраста Христа и вспомнил о сыне

В Бурятии 33-летний житель Заиграевского района устроился на работу, чтобы выплатить алименты. Своему несовершеннолетнему сыну он задолжал 222 тысячи рублей. Средства на содержание ребёнка нерадивый отец не выплачивал с июня 2021 года, сообщили в республиканском управлении ФССП.Исполнительное производство в Заиграевское районное отделение УФССП по Республике Бурятия поступило в октябре 2021 года. К должнику в рамках взыскания алиментных платежей судебным приставом-исполнителем были применены меры принудительного взыскания: арестовано имущество и денежные счета в кредитных организациях, объявлен запрет на выезд за пределы государства и на осуществление регистрационных действий с имуществом. За злостное уклонение от уплаты алиментов мужчина был привлечён к административной ответственности и получил административное наказание в виде 30 часов обязательных работ.«Меры, предпринятые судебным приставом-исполнителем, побудили должника устроиться на работу и погасить всю сумму долга»,- отметили в Заиграевском районном отделении УФССП по Республике Бурятия.Фото: «Номер один»