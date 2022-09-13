Общество 13.09.2022 в 10:22

Житель Бурятии достиг возраста Христа и вспомнил о сыне

Ради выплаты алиментов он устроился на работу и рассчитался с ребенком
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Текст: Номер один
Житель Бурятии достиг возраста Христа и вспомнил о сыне
В Бурятии 33-летний житель Заиграевского района устроился на работу, чтобы выплатить алименты. Своему несовершеннолетнему сыну он задолжал 222 тысячи рублей. Средства на содержание ребёнка нерадивый отец не выплачивал с  июня 2021 года, сообщили в республиканском управлении ФССП.

Исполнительное производство в Заиграевское районное отделение УФССП по Республике Бурятия поступило в октябре 2021 года. К должнику в рамках взыскания алиментных платежей судебным приставом-исполнителем были применены меры принудительного взыскания: арестовано имущество и денежные счета в кредитных организациях, объявлен запрет на выезд за пределы государства и на осуществление регистрационных действий с имуществом. За злостное уклонение от уплаты алиментов мужчина был привлечён к административной ответственности и получил административное наказание в виде 30 часов обязательных работ.

«Меры, предпринятые судебным приставом-исполнителем, побудили должника устроиться на работу и погасить всю сумму долга»,- отметили в Заиграевском районном отделении УФССП по Республике Бурятия.

Фото: «Номер один»
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юстиция приставы алименты

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