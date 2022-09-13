В Улан-Удэ росгвардейцы почтили память погибшего коллеги

Сегодня личный состав батальона вневедомственной охраны ОВО по Улан-Удэ Росгвардии Бурятии почтил память своего коллеги, старшего сержанта милиции Алексея Башлеева, погибшего в 2000 году при исполнении служебного долга.Утренний развод заступающих нарядов начался с минуты молчания в память о погибшем товарище.- Алексей Башлеев был вашим ровесником, когда погиб при исполнении своего служебного долга. Наша традиция чествовать тех, кто отдал свою жизнь за торжество закона и правопорядка, никогда не прервется, – обратился к личному составу заместитель командира батальона капитан полиции Мэргэн Сандакжапов.Алексей Башлеев родился в селе Тэгда Хоринского района, с 1994 года проходил службу в органах внутренних дел. Погиб при вооруженном нападении на приемный пункт по заготовке леса в поселке Челутай. В ходе нападения Башлеев получил 2 огнестрельных ранения и скончался в больнице, не приходя в сознание. Алексею было 25 лет.Всего в Бурятии при исполнении служебного долга в разные годы погибли 6 сотрудников вневедомственной охраны, трое из них были посмертно награждены Орденом мужества. В Музее вневедомственной охраны выставлена постоянная экспозиция, посвященная героям, погибшим при исполнении служебного долга, сообщили в пресс-службе Росгвардии.Фото: Росгвардия Бурятии