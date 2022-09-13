Общество 13.09.2022 в 11:03

Житель Бурятии спас трех детей из горящего дома

Пожар вспыхнул в селе Красноярово, мужчина со старшей дочкой соседей  организовали эвакуацию малышей  
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Текст: Номер один
Житель Бурятии спас трех детей из горящего дома
В Бурятии накануне днем   на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступила информация о возгорании дома по улице Заречная села Красноярово. О пожаре известил сосед, который увидел возгорание на соседнем участке.

Обнаружив  возгорание, он заметил в горящем доме троих несовершеннолетних детей. Как выяснилось позднее, их родители были на работе. Вместе со старшей дочкой они организовали эвакуацию. Девочка передавала детей через окно, где их забирал сосед, а затем помог выбраться и ей самой, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.  

К месту вызова выехал боевой расчет пожарной части  Иволгинского отряда ГПС РБ. На момент прибытия пожарных веранда была полностью охвачена огнем, горела крыша дома. Для ликвидации открытого горения пожарным понадобилось 30 минут. В результате пожара веранда выгорела изнутри, повреждены крыша веранды и крыша дома на общей площади 62 квадратных метра.

Сумма материального ущерба устанавливается.

Фото: pixabay.com
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