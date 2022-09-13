Общество 13.09.2022 в 11:59

В Бурятии заработал чат-бот для участников спецоперации и их родственников

В нем будет собрана вся актуальная информация по линии социальной защиты
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии заработал чат-бот для участников спецоперации и их родственников
В мессенджере Telegram начал работу чат-бот «Помощь участникам специальной военной операции и их семьям», где жители Бурятии, в том числе военнослужащие и члены их семей, могут получить информацию о полагающихся им социальных гарантиях и мерах государственной поддержки.

«Разработчиком чат-бота выступило правительство Бурятии совместно с Центром управления регионом. Основная идея – агрегация полезной и, главное, официальной информации, касающейся военнослужащих и членов их семей. Бот помогает ответить на вопросы как оформить удостоверение ветерана боевых действий, социальные выплаты при получении ранения, где получить квалифицированную медицинскую или психологическую поддержку, а также какие документы необходимы для получения членами семей мер поддержки», - рассказали в Минсоцзащиты Бурятии.

Также в чат-боте можно найти полезные контакты Минсоцзащиты, Минздрава Бурятии и регионального Отделения Пенсионного фонда.

Воспользоваться чат-ботом можно по ссылке.

Фото: Минсоцзащиты Бурятии
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