Общество 13.09.2022 в 11:59
В Бурятии заработал чат-бот для участников спецоперации и их родственников
В нем будет собрана вся актуальная информация по линии социальной защиты
Текст: Константин Воронов
В мессенджере Telegram начал работу чат-бот «Помощь участникам специальной военной операции и их семьям», где жители Бурятии, в том числе военнослужащие и члены их семей, могут получить информацию о полагающихся им социальных гарантиях и мерах государственной поддержки.
«Разработчиком чат-бота выступило правительство Бурятии совместно с Центром управления регионом. Основная идея – агрегация полезной и, главное, официальной информации, касающейся военнослужащих и членов их семей. Бот помогает ответить на вопросы как оформить удостоверение ветерана боевых действий, социальные выплаты при получении ранения, где получить квалифицированную медицинскую или психологическую поддержку, а также какие документы необходимы для получения членами семей мер поддержки», - рассказали в Минсоцзащиты Бурятии.
Также в чат-боте можно найти полезные контакты Минсоцзащиты, Минздрава Бурятии и регионального Отделения Пенсионного фонда.
Воспользоваться чат-ботом можно по ссылке.
Фото: Минсоцзащиты Бурятии
«Разработчиком чат-бота выступило правительство Бурятии совместно с Центром управления регионом. Основная идея – агрегация полезной и, главное, официальной информации, касающейся военнослужащих и членов их семей. Бот помогает ответить на вопросы как оформить удостоверение ветерана боевых действий, социальные выплаты при получении ранения, где получить квалифицированную медицинскую или психологическую поддержку, а также какие документы необходимы для получения членами семей мер поддержки», - рассказали в Минсоцзащиты Бурятии.
Также в чат-боте можно найти полезные контакты Минсоцзащиты, Минздрава Бурятии и регионального Отделения Пенсионного фонда.
Воспользоваться чат-ботом можно по ссылке.
Фото: Минсоцзащиты Бурятии
Тегиспецоперация