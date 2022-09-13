В Улан-Удэ остановочные павильоны сносят, но не восстанавливают

Наказы, связанные с устройством остановочных павильонов, в очередной раз обсудили члены рабочей группы по исполнению наказов избирателей Улан-Удэнского городского Совета депутатов, сообщили в его пресс-службе.Депутат Василий Цыремпилов снова обратил на наказы, связанные с устройством остановочных павильонов. Эту проблему депутаты не раз поднимали ранее на профильных заседаниях комитетов. Тогда были предложено разработать дизайн-проект павильонов для каждого района Улан-Удэ отдельно.Депутат рассказал, что после ремонта дороги в поселке Исток, жители до сих пор не могут дождаться восьми остановочных павильонов. Они были снесены во время ремонта, а после – возвращены на место всего два из десяти. Его возмутил также внешний вид новых павильонов, которые сделаны из поликарбоната.«У нас ноу-хау теперь используются при строительстве автопавильонов, да? – уточнил депутат. – Мне интересно, чем руководствуются люди, когда устанавливают остановочные пункты из поликарбоната? И вообще, это же очень некрасиво. Когда заезжаешь в Тулунжу, что мы видим, сначала стоит павильон из профлиста, дальше едешь – из поликарбоната, влево посмотришь – старые павильоны стоят из девяностых из черного металла. Нужно прийти к единому стилю», - отметил Василий Цыремпилов.Предложение депутаты поддержали, следующее заседание решено провести уже с конкретными идеями и планами от структурных подразделений.«Мы национальная республика, должны выделяться, все остановочные пункты должны быть с национальным колоритом. Где бы я ни был, и во Внутренней Монголии (КНР), и в Татарстане везде всё выдерживается», - добавил заместитель председателя горсовета Анатолий Белоусов.Внимание было уделено и наказам, которые нуждались в изменениях. После детального рассмотрения наказы будут направлены на доработку, по некоторым будут пересмотрены технические решения, объем денежных средств и срок выполнения.Фото: ulan-ude-info.ru