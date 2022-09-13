Общество 13.09.2022 в 15:31

Посол США в Монголии награжден орденом «Полярная звезда»

Майкл Клечески завершает дипломатическую миссию и готовится к отъезду на родину
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Посол США в Монголии награжден орденом «Полярная звезда»
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух принял Чрезвычайного и Полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Монголии Майкла Клечески в связи с завершением его дипломатической миссии и предстоящим отъездом на родину, сообщает МОНЦАМЭ.

Президент Монголии поблагодарил посла за «его ценный вклад в развитие отношений и сотрудничества между двумя странами во всех сферах». Также во время своего пребывания в Монголии посол Майкл Клечески наблюдал за демократическим процессом и развитием Монголии.

По случаю 35-й годовщины установления дипломатических отношений между Монголией и США президент Монголии наградил Чрезвычайного и Полномочного посла Майкла Клечески высшей государственной наградой страны «Полярная звезда» в знак признания его вклада в укрепление отношений и сотрудничества между двумя странами.

Фото: montsame.mn
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