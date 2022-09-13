Общество 13.09.2022 в 15:34
В Бурятии школьники будут выращивать тыкву и помидоры
Главе республики понравилась практика пришкольных участков
Текст: Константин Воронов
Власти Бурятии будут поддерживать практику пришкольных участков. По мнению Алексея Цыденова, это полезно и для детей, и для молодых педагогов-агрономов.
- Для начала на 10 пришкольных участках поможем организовать подобные агроклассы при республиканских школах, - сказал он.
Фото: с личной страницы Алексея Цыденова в Телеграм
- Посмотрели сегодня пришкольный садовый участок при санаторной школе-интернате №28. Участок здесь функционирует уже 5 лет. Есть даже теплицы и сад. За всеми растениями на участке ухаживают сами дети вместе с педагогами. Так ребята приучаются к труду, на практике узнают, что в нашем климате растёт, как за этими растениями ухаживать, обеспечивают себя свежими овощами и ягодами. Может, кто-то в будущем даже свяжет свою жизнь с сельским хозяйством, - рассказал глава Бурятии на своей странице в Телеграм.
По словам главы, в планах у педагогов и детей - увеличить сад, расширить виды растений в дендрарии, приобрести и смонтировать капельное оборудование и круглогодичные теплицы, разбить зимний сад. «А мы поможем эти планы осуществить», отметил Алексей Цыденов, добавив, что власти планируют расширять подобную практику расширять.
- Для начала на 10 пришкольных участках поможем организовать подобные агроклассы при республиканских школах, - сказал он.
Фото: с личной страницы Алексея Цыденова в Телеграм
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