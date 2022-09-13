В Бурятии школьники будут выращивать тыкву и помидоры

- Посмотрели сегодня пришкольный садовый участок при санаторной школе-интернате №28. Участок здесь функционирует уже 5 лет. Есть даже теплицы и сад. За всеми растениями на участке ухаживают сами дети вместе с педагогами. Так ребята приучаются к труду, на практике узнают, что в нашем климате растёт, как за этими растениями ухаживать, обеспечивают себя свежими овощами и ягодами. Может, кто-то в будущем даже свяжет свою жизнь с сельским хозяйством, - рассказал глава Бурятии на своей странице в Телеграм.





По словам главы, в планах у педагогов и детей - увеличить сад, расширить виды растений в дендрарии, приобрести и смонтировать капельное оборудование и круглогодичные теплицы, разбить зимний сад. «А мы поможем эти планы осуществить», отметил Алексей Цыденов, добавив, что власти планируют расширять подобную практику расширять.







Власти Бурятии будут поддерживать практику пришкольных участков. По мнению Алексея Цыденова, это полезно и для детей, и для молодых педагогов-агрономов.- Для начала на 10 пришкольных участках поможем организовать подобные агроклассы при республиканских школах, - сказал он.Фото: с личной страницы Алексея Цыденова в Телеграм