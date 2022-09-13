В ЗабГУ прислали ректора из Приморья

Исполняющей обязанности ректора крупнейшего вуза Забайкалья - Забайкальского государственного университета назначена бывший проректор по учебной работе ДВФУ Оксана Мартыненко. Нового руководителя учреждения преподавательскому составу представили сегодня на расширенном заседании ученого совета ЗабГУ, сообщает официальный краевой портал.«Могу сказать, что это очень квалифицированный специалист. Мы надеемся на успехи и прорывы под её руководством. Она заканчивала Дальневосточный государственный университет, занималась управлением в сфере образования, вела много интересных проектов, долгое время была проректором по учебной работе, работала в правительстве Приморского края. В последние годы работала в Дальневосточном федеральном университете. Хотим поблагодарить Сергея Анатольевича Иванова за несколько лет работы, мы хотим, чтобы он остался в университете, по взаимной договоренности остался советником ректора, занялся наукой, как он давно хотел. Конечно, мы со своей стороны благодарим его за то, что он много для университета сделал», - сказал директор департамента кадровой политики Минобрнауки России Алексей Свистунов.Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выразил надежду, что команда вуза под новым руководством продолжит путь развития, будет решать ряд задач, среди которых – реализация многочисленных проектов и программ в сфере высшего образования, решение проблемы баланса спроса и предложения среди выпускников на рынке труда, а также дальнейшее улучшение материально-технической базы университета.«Наверное, этим событием мы открываем новую страницу в развитии забайкальского высшего образования. ЗабГУ - это флагман нашего образования, еще пока не занявший до конца своего места вуз, определяющий, по существу, и научную, и исследовательскую, и образовательную работу края. Хочу пожелать успехов. От того, насколько дружно мы возьмемся за преображение университета, зависит результат», - сказал губернатор.Оксана Мартыненко поприветствовала ученый совет вуза, поблагодарив за доверие. По ее словам, перед вузом стоит множество задач.«У нас впереди большой путь, наверное, непростой, от нас потребуется много работы, усилий. Мне кажется, мы сегодня услышали важное - поддержка региона, заинтересованность, желание работать вместе – это огромный наш ресурс. Мы заинтересованы в развитии и края, и университета. Уверена, здесь нет ни одного человека, который бы равнодушно относился к тому, что происходит в университете. Моя задача, как руководителя, в том, чтобы этот ресурс, желание, энергию, интерес сконцентрировать и направить в русло наших общих побед. Я думаю, что Забайкальский край достоин того, чтобы ЗабГУ был не просто университетом для региона, он должен стать институтом развития Забайкальского края. И должен найти свое место, как минимум, в развитии ДФО и системы высшего образования Российской Федерации. У нас есть масса уникальных преимуществ, на которые нужно делать ставки. Это вопрос коллективной работы», - сказала Оксана Мартыненко.Она отметила, что необходимо сделать вуз интересным, привлекательным для студентов не только Забайкальского края, но и других регионов Дальневосточного федерального округа и страны в целом.Добавим, что в 1993 году Оксана Мартыненко с отличием окончила Дальневосточный государственный университет по специальности «химия», в 1999 году – аспирантуру ДВГУ. Является кандидатом химических наук (физическая химия), магистром по направлению «менеджмент» (стратегический менеджмент).С 1994 по 2013 год работала на разных должностях в Дальневосточном госуниверситете и Владивостокском государственном университете экономики и сервиса, возглавляла школу-интернат для одаренных детей. С 2016 по 2018 гг. являлась директором Департамента образования и науки Приморского края, с 2018 года и до последнего времени работала в ДВФУ сначала директором Школы педагогики, а затем проректором по учебной деятельности.Оксана Мартыненко является автором более 50 научных публикаций, имеет звание «Почетный работник высшего образования Российской Федерации» и многочисленные отраслевые награды.Фото: пресс-служба правительства Забайкалья