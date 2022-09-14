Общество 14.09.2022 в 06:00

В Бурятии ждут снижения цен на жилье

Большинство продавцов уже готовы на существенный торг
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии ждут снижения цен на жилье
Осень традиционно считается «горячим» сезоном для продавцов квартир  –  обычно в это время потенциальные покупатели возвращаются из отпусков и готовы решать квартирный вопрос. Вот только в этом году они не слишком торопятся покупать - ожидание снижения цен и трудности в одобрении ипотечных кредитов в Бурятии делают сезон крайне нестабильным.

Радует только одно - безудержный рост цен на жилье, наблюдаемый в последние годы, закончился.

«Спрос на жилье в российских городах рухнул на 50%», - сообщил на Восточном экономическом форуме замглавы минстроя РФ Никита Стасишин.

В Бурятии ситуация явно не лучше, чем в западных городах страны. Так, главный индикатор поддержки спроса - число выданных ипотечных кредитов в 2022 году - значительно снизился. По данным Нацбанка Бурятии, если за семь месяцев 2021 года в регионе  выдано 5,5 тыс. ипотечных кредитов на 14,4 млрд рублей, то в этом году - лишь 4 тыс. кредитов на 13,2 млрд рублей.

Ипотека, особенно льготная, пока все еще является мотором строительного сектора региона. На долю ипотеки, по данным экспертов, приходится до 80% от всех сделок на рынке недвижимости Бурятии. Между тем в Бурятии ситуация на рынке продаж жилья в последнее время была одной из самых худших со времен жилищного кризиса 2014 - 2015 гг.

- Все лето продажи шли очень вялые, несмотря на снижение ставок по ипотечным кредитам, - рассказывает улан-удэнский риелтор Ирина Смольникова. - В августе немного стало получше, но на сентябрь мы пока особо не рассчитываем, хотя обычно это начало высокого сезона продаж. Скорее всего, динамика будет ясна ближе к ноябрю.

Между тем цены на недвижимость падают и большинство продавцов идут на существенный торг.

- Правда больше это касается «горячих продаж» – когда людям надо срочно продать жилье. Такие квартиры легко уходят, например трехкомнатные квартиры в кварталах по цене около 4 млн рублей, -  говорит улан-удэнский риелтор Олег Семенов. – Но основная масса продавцов ждут месяцами в ожидании покупателей.

В центральных городах РФ падение цен идет с весны 2022 года: по данным риелторов,  цены снижаются на 1% в месяц.

Пока что рассчитывать на стабилизацию рынка или повышение спроса на покупку жилья явно не приходится. Доходы населения упали, и ему не на что поддерживать аппетиты застройщиков и спекулянтов на рынке жилья.

Так, более 80% россиян частично или полностью лишились своих сбережений после февраля 2022 года, следует из результатов опроса «АльфаСтрахования», с которыми ознакомился Forbes. Лишь 19% опрошенных сказали, что ничего не потеряли за этот период.

В результате на недавнем ВЭФ во Владивостоке  заявлено о продлении льготной ипотеки, которая должна привлечь массы новых и нередко малообеспеченных   покупателей на рынок новостроек.

Однако есть мнение, что в случае углубления экономического кризиса заемщики не смогут обслуживать кредиты и ипотечный пузырь лопнет. Не случайно Счетная палата РФ выступила против продления льготной ипотеки. Согласно интервью в «Ведомостях» аудитора Счетной палаты Натальи Труновой, программа льготной ипотеки на новостройки под 7% годовых «формирует искажения на рынке». В частности, возник серьезный дисбаланс  между ценами на новостройки и  вторичное жилье.

Согласен со сценарием просадки рынка недвижимости и улан-удэнский экономист Анатолий Масловский. По его словам, покупательская способность в  Бурятии так или иначе завязана на бюджетных потоках, вернее, на их количестве.  И поэтому значение имеет сильные темпы падения доходов федеральной казны в последние месяцы. За счет которых во многом республика выполняет свои обязательства. Так, недавно минфин РФ отчитался о падении нефтегазовых доходов. Если в июле страна получила от продажи 771 млрд рублей, то в августе -  672 млрд.

- До конца года ЕС - крупнейший покупатель газа и нефти для России - собирается отказаться от импорта, и тогда наш экспорт рухнет, а вместо с ним и доходы бюджета, - говорит Анатолий Масловский.- Россия, как и весь мир,  постепенно приближается к активной фазе мирового экономического кризиса,   начавшегося с бегства инвесторов в доллар, и в этих условиях, без всяких сомнений, ликвидность недвижимости упадет - продавцов окажется больше покупателей, людям будет не до инвестиций, речь пойдет о выживании.

Между тем пока риелторы не рассчитывают на быстрые движения рынка жилья в одну или другую сторону. Хотя, по данным Нацбанка Бурятии, в июле началось некоторое восстановление рынка - в республике  выдано 563 ипотечных кредита  на 1835 млн рублей, что в два раза больше по количеству, чем в мае.

Фото: «Номер один»
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недвижимость

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