В Бурятии ждут снижения цен на жилье

Осень традиционно считается «горячим» сезоном для продавцов квартир – обычно в это время потенциальные покупатели возвращаются из отпусков и готовы решать квартирный вопрос. Вот только в этом году они не слишком торопятся покупать - ожидание снижения цен и трудности в одобрении ипотечных кредитов в Бурятии делают сезон крайне нестабильным.Радует только одно - безудержный рост цен на жилье, наблюдаемый в последние годы, закончился.«Спрос на жилье в российских городах рухнул на 50%», - сообщил на Восточном экономическом форуме замглавы минстроя РФ Никита Стасишин.В Бурятии ситуация явно не лучше, чем в западных городах страны. Так, главный индикатор поддержки спроса - число выданных ипотечных кредитов в 2022 году - значительно снизился. По данным Нацбанка Бурятии, если за семь месяцев 2021 года в регионе выдано 5,5 тыс. ипотечных кредитов на 14,4 млрд рублей, то в этом году - лишь 4 тыс. кредитов на 13,2 млрд рублей.Ипотека, особенно льготная, пока все еще является мотором строительного сектора региона. На долю ипотеки, по данным экспертов, приходится до 80% от всех сделок на рынке недвижимости Бурятии. Между тем в Бурятии ситуация на рынке продаж жилья в последнее время была одной из самых худших со времен жилищного кризиса 2014 - 2015 гг.- Все лето продажи шли очень вялые, несмотря на снижение ставок по ипотечным кредитам, - рассказывает улан-удэнский риелтор Ирина Смольникова. - В августе немного стало получше, но на сентябрь мы пока особо не рассчитываем, хотя обычно это начало высокого сезона продаж. Скорее всего, динамика будет ясна ближе к ноябрю.Между тем цены на недвижимость падают и большинство продавцов идут на существенный торг.- Правда больше это касается «горячих продаж» – когда людям надо срочно продать жилье. Такие квартиры легко уходят, например трехкомнатные квартиры в кварталах по цене около 4 млн рублей, - говорит улан-удэнский риелтор Олег Семенов. – Но основная масса продавцов ждут месяцами в ожидании покупателей.В центральных городах РФ падение цен идет с весны 2022 года: по данным риелторов, цены снижаются на 1% в месяц.Пока что рассчитывать на стабилизацию рынка или повышение спроса на покупку жилья явно не приходится. Доходы населения упали, и ему не на что поддерживать аппетиты застройщиков и спекулянтов на рынке жилья.Так, более 80% россиян частично или полностью лишились своих сбережений после февраля 2022 года, следует из результатов опроса «АльфаСтрахования», с которыми ознакомился Forbes. Лишь 19% опрошенных сказали, что ничего не потеряли за этот период.В результате на недавнем ВЭФ во Владивостоке заявлено о продлении льготной ипотеки, которая должна привлечь массы новых и нередко малообеспеченных покупателей на рынок новостроек.Однако есть мнение, что в случае углубления экономического кризиса заемщики не смогут обслуживать кредиты и ипотечный пузырь лопнет. Не случайно Счетная палата РФ выступила против продления льготной ипотеки. Согласно интервью в «Ведомостях» аудитора Счетной палаты Натальи Труновой, программа льготной ипотеки на новостройки под 7% годовых «формирует искажения на рынке». В частности, возник серьезный дисбаланс между ценами на новостройки и вторичное жилье.Согласен со сценарием просадки рынка недвижимости и улан-удэнский экономист Анатолий Масловский. По его словам, покупательская способность в Бурятии так или иначе завязана на бюджетных потоках, вернее, на их количестве. И поэтому значение имеет сильные темпы падения доходов федеральной казны в последние месяцы. За счет которых во многом республика выполняет свои обязательства. Так, недавно минфин РФ отчитался о падении нефтегазовых доходов. Если в июле страна получила от продажи 771 млрд рублей, то в августе - 672 млрд.- До конца года ЕС - крупнейший покупатель газа и нефти для России - собирается отказаться от импорта, и тогда наш экспорт рухнет, а вместо с ним и доходы бюджета, - говорит Анатолий Масловский.- Россия, как и весь мир, постепенно приближается к активной фазе мирового экономического кризиса, начавшегося с бегства инвесторов в доллар, и в этих условиях, без всяких сомнений, ликвидность недвижимости упадет - продавцов окажется больше покупателей, людям будет не до инвестиций, речь пойдет о выживании.Между тем пока риелторы не рассчитывают на быстрые движения рынка жилья в одну или другую сторону. Хотя, по данным Нацбанка Бурятии, в июле началось некоторое восстановление рынка - в республике выдано 563 ипотечных кредита на 1835 млн рублей, что в два раза больше по количеству, чем в мае.Фото: «Номер один»