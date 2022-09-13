Общество 13.09.2022 в 17:41

Поезд Северобайкальск – Анапа совершит рейсы в бархатный сезон

Интерес к поездкам на курорты черноморского побережья и Северного Кавказа в сентябре-октябре не снижается

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Поезд Северобайкальск – Анапа совершит рейсы в бархатный сезон
Компания РЖД продолжает работу по обеспечению перевозок пассажиров до курортов юга России, в том числе в период бархатного сезона. В частности, поезд №235Э/235С сообщением Северобайкальск – Анапа совершит два дополнительных рейса 15 и 29 сентября 2022 года, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Другие поезда южного направления формирования Восточно-Сибирского филиала АО «ФПК» продолжат курсировать согласно графику.

В целом по России интерес к поездкам на курорты черноморского побережья и Северного Кавказа в сентябре и октябре 2022 года не снижается. Наиболее востребованными направлениями традиционно являются: Адлер, Сочи, Анапа, Новороссийск, Лазаревское, Минеральные Воды, Кисловодск. В бархатный сезон по этим направлениям планируется перевезти свыше 2 млн пассажиров, что на 50% больше аналогичного периода прошлого года и более чем на 20% превышает показатели 2019 года.

Для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки в сообщении с югом России АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») назначило до  300 дополнительных рейсов по этим направлениям. Для этого ряду поездов был продлен летний график курсирования, а также увеличена периодичность некоторых сезонных летних и круглогодичных поездов.

Фото: company.rzd.ru
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