Общество 13.09.2022 в 17:52

Ученикам 44-й школы в Улан-Удэ компенсируют проезд

Компенсацию получат школьники из СНТ «Черемушки»
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Текст: Лариса Ситник
Ученикам 44-й школы в Улан-Удэ компенсируют проезд
Компенсацию платы за проезд к месту учебы одного из СНТ Левобережья обсудили сегодня, 13 сентября, в  горсовете Улан-Удэ на заседании комитета по социальной политике.
Напомним, новое здание школы по адресу ул. Автотранспортная, 5, построенное в 2022 году, было передано в оперативное управление школе № 8. С 1 сентября 2022 года в новую школу пришли 2 750 учащихся, учившиеся ранее в школе №8.

В школе 44, которая также находится на Левобережье, учится 1 485 человек. Между тем, проектная мощность здания школы №44 по улице Новая, рассчитана всего на 350 мест.

- Чтобы школу №44 разгрузить, ей было передано освободившееся здание школы №8 на Толстихина. В маленьком здании по улице Новая решили оставить учеников начальной школы, а среднюю школу с 5 по 11 классы перевели в здание на Толстихина, - рассказала председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова.

Школьники, проживающие в СНТ «Черемушки», оказались от школы на Толстихина слишком далеко – на расстоянии более 3 км. В такой ситуации нужно организовывать либо подвоз учащихся либо компенсировать плату за проезд.

- В период с 1 сентября по 31 мая на проезд к месту учебы 51 учащегося нужно 433 тыс руб на 170 учебных дней, - сообщила Татьяна Митрофанова.

Председатель комитета горсовета по социальной политике Денис Гармаев отметил, что вопрос по доставке детей к месту учебы в Улан-Удэ стоит остро.

- У нас очень большой частный сектор, школ где-то много, где-то мало, вопрос по подвозу учащихся поднимается из года в год, затрачиваются немалые деньги. К тому же, пустить автобус можно не везде, так как есть ряд требований к дорогам. Автобус должен ездить только по дорогам с твердым покрытием, двухполосным движением, разделительной полосой. Если есть необходимость в подвозе или компенсации проезда, директора школ собирают заявки от родителей, формируется список и идет на рассмотрение нашего комитета, мы его обсуждаем и выносим на совместное заседание комитетов города. Сегодня мы рассмотрели очередной список и утвердили его, - пояснил Денис Гармаев.

Отметим, решение о компенсации стоимости проезда учащихся, проживающих в отдаленных микрорайонах Улан-Удэ, горсовет принял в 2019 году.

Фото: «Номер один»
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