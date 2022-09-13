В Улан-Удэ без воды остались 1 400 человек

В Улан-Удэ в 16:51 от оперативного дежурного ЕДДС поступила информация о выходе воды из-под земли в микрорайоне Новый Зеленый Железнодорожного района, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.Под отключение холодного водоснабжения попали 10 многоквартирных домов и частный сектор с населением 1398 человек, из них 560 детей. Организован подвоз воды тремя водовозками от МУП «Водоканал».В 18:25 организован выезд оперативной группы регионального главка МЧС для уточнения обстановки и координации действий.К устранению аварии привлечено: 19 человек, 5 единицы техники.Фото: 03.mchs.gov.ru