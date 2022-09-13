Общество 13.09.2022 в 21:04

В Улан-Удэ без воды остались 1 400 человек

Причина - порыв на трубопроводе холодного водоснабжения в микрорайоне Новый Зеленый
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ без воды остались 1 400 человек
В Улан-Удэ  в 16:51 от оперативного дежурного ЕДДС поступила информация о выходе воды из-под земли в микрорайоне Новый Зеленый Железнодорожного района, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

Под отключение холодного водоснабжения попали 10 многоквартирных домов и частный сектор с населением 1398 человек, из них 560 детей. Организован подвоз воды тремя водовозками от МУП «Водоканал».

В 18:25 организован выезд оперативной группы регионального главка МЧС для уточнения обстановки и координации действий.

К устранению аварии привлечено: 19 человек, 5 единицы техники.

Фото: 03.mchs.gov.ru
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инцидент ЖКХ водовод прорыв

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