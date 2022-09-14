Общество 14.09.2022 в 09:50
Выплаты будущей неработающей маме
Какие суммы положены таким женщинам
Текст: Номер один
«Добрый день! Какие положены выплаты по беременности и родам, если я не работаю? Могу ли я рассчитывать на декретные? Или вместо них что-то другое положено?»
Виктория Т.
Право на пособие по беременности и родам имеют женщины:
- работающие по трудовым договорам;
- студентки-очницы и проходящие военную службу по контракту;
- уволенные в связи с ликвидацией организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню признания их безработными.
Если женщина не работает, но при этом является студенткой очной формы обучения, то она получит пособие по беременности и родам в размере стипендии. А если женщина была уволена в период беременности в связи с ликвидацией организации, то пособие по беременности и родам выплачивается ПФР.
Есть лишь одно исключение из этих правил. Беременные женщины, вставшие на учёт на раннем сроке, с доходом семьи меньше прожиточного минимума на человека могут обратиться за ежемесячным пособием для беременных. Оно может быть назначено по итогам комплексной оценки нуждаемости. Такая помощь выплачивается ПФР.
При рождении ребенка каждая женщина имеет право на получение различных выплат:
- единовременное пособие при рождении ребёнка;
- ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет;
- ежемесячная выплата на детей до З лет. Назначается семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов по региону, выплачивается в размере регионального прожиточного минимума на детей;
- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
- ежемесячное пособие до З лет, если отец ребёнка служит по призыву c 1 февраля 2022 года.
Сумма этих выплат зависит от того, какой по счету родился ребенок. Для многодетных семей (в которых 3 и более детей) в Бурятии предусмотрены дополнительные выплаты. Подробную информацию по сумме и условиям получения выплат можно узнать в клиентской службе Минсоцзащиты Бурятии. Или по единому номеру: 8-800-350-57-16
Виктория Т.
Право на пособие по беременности и родам имеют женщины:
- работающие по трудовым договорам;
- студентки-очницы и проходящие военную службу по контракту;
- уволенные в связи с ликвидацией организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню признания их безработными.
Если женщина не работает, но при этом является студенткой очной формы обучения, то она получит пособие по беременности и родам в размере стипендии. А если женщина была уволена в период беременности в связи с ликвидацией организации, то пособие по беременности и родам выплачивается ПФР.
Есть лишь одно исключение из этих правил. Беременные женщины, вставшие на учёт на раннем сроке, с доходом семьи меньше прожиточного минимума на человека могут обратиться за ежемесячным пособием для беременных. Оно может быть назначено по итогам комплексной оценки нуждаемости. Такая помощь выплачивается ПФР.
При рождении ребенка каждая женщина имеет право на получение различных выплат:
- единовременное пособие при рождении ребёнка;
- ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет;
- ежемесячная выплата на детей до З лет. Назначается семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов по региону, выплачивается в размере регионального прожиточного минимума на детей;
- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
- ежемесячное пособие до З лет, если отец ребёнка служит по призыву c 1 февраля 2022 года.
Сумма этих выплат зависит от того, какой по счету родился ребенок. Для многодетных семей (в которых 3 и более детей) в Бурятии предусмотрены дополнительные выплаты. Подробную информацию по сумме и условиям получения выплат можно узнать в клиентской службе Минсоцзащиты Бурятии. Или по единому номеру: 8-800-350-57-16
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