Выплаты будущей неработающей маме

- работающие по трудовым договорам;- студентки-очницы и проходящие военную службу по контракту;- уволенные в связи с ликвидацией организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню признания их безработными.Если женщина не работает, но при этом является студенткой очной формы обучения, то она получит пособие по беременности и родам в размере стипендии. А если женщина была уволена в период беременности в связи с ликвидацией организации, то пособие по беременности и родам выплачивается ПФР.Есть лишь одно исключение из этих правил. Беременные женщины, вставшие на учёт на раннем сроке, с доходом семьи меньше прожиточного минимума на человека могут обратиться за ежемесячным пособием для беременных. Оно может быть назначено по итогам комплексной оценки нуждаемости. Такая помощь выплачивается ПФР.- единовременное пособие при рождении ребёнка;- ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет;- ежемесячная выплата на детей до З лет. Назначается семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов по региону, выплачивается в размере регионального прожиточного минимума на детей;- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;- ежемесячное пособие до З лет, если отец ребёнка служит по призыву c 1 февраля 2022 года.Сумма этих выплат зависит от того, какой по счету родился ребенок. Для многодетных семей (в которых 3 и более детей) в Бурятии предусмотрены дополнительные выплаты. Подробную информацию по сумме и условиям получения выплат