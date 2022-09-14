Бурятия на втором месте в ДФО по популярности осеннего туристического кешбэка

Санатории Бурятии, согласно данным портала бронирования Санатории-России.рф, занимают второе место в Дальневосточном федеральном округе по популярности отдыха в рамках программы осеннего туристического кешбэка в 2022 году, сообщили в минтуризма республики. Рейтинг составлен на основе анализа продаж осенних путевок в санатории России в этом году.«Прошлые этапы продаж уже успели показать, что наибольшей популярностью среди туристов, путешествующих по программе кешбэк, пользуются услуги, предоставляемые санаториями Бурятии», - отметил министр туризма республики Алдар Доржиев, - С помощью кешбэка санатории получают возможность увеличить загрузку в межсезонье, а туристы - доступно оздоровиться».По словам основателя портала «Санатории-России.рф» Евгения Терентьева, благодаря программе кешбека, многие отдыхающие приобрели путевки по доступной цене и впервые посетят здравницы, расположенные недалеко от места жительства, а в целом осенний этап туристического кешбэка можно охарактеризовать как дебют санаториев вне курортных регионов страны.«За последний этап туристического кешбэка было продано более 330 путевок, что позволило нашим туристам сэкономить в общей сложности до 3 млн рублей. Такого результата мы достигли также благодаря дополнительной стимуляции скидками от санаториев до 20%, то есть выгода для наших гостей доходила до 40%, - прокомментировал директор ООО «Курорты Бурятии» Геннадий Бандеев, - Мы надеемся, что эта инициатива Ростуризма будет продолжена. Туристический кешбэк действительно помогает увеличивать загрузку курортов и узнаваемость бренда в масштабах страны».Напомним, что программа «Кешбэк» — это государственная программа по стимулированию внутреннего туризма, благодаря которой можно получить возврат в размере до 20% от стоимости отеля, тура или санатория (только на территории России). Координатор программы — Федеральное агентство по туризму РФ. Участники программы - отели, санатории, туроператоры, турагентства, онлайн-агрегаторы из всех регионов России. Продажи туров с осенним кэшбеком 2022 года прошли с 25 августа по 10 сентября, а отправиться на отдых можно уже с 1 октября.Фото: pixabay.com