Общество 16.09.2022 в 10:05

Квотирование рабочих мест для инвалидов

Какие организации обязаны брать на работу людей с инвалидностью?
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Текст: Номер один
Квотирование рабочих мест для инвалидов
«Являюсь инвалидом 2 группы. Подскажите, пожалуйста, какие организации обязаны брать на работу людей с инвалидностью?» 
Ярослав, г. Улан-Удэ

Государство гарантирует содействие в поиске работы инвалидам, в том числе путем установления для организаций обязанности принимать на работу граждан этой категории и квотировать для них рабочие места (ст. 13 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в РФ»).

Квота - минимальное количество вакансий, которое работодатели должны выделять под трудоустройство социально незащищенных групп населения. Она устанавливается законодательством субъекта РФ. 

Минимальный ее размер зависит от величины штата:

- если сотрудников больше 100 человек, квота может быть установлена в пределах 2-4% среднего числа работников;
- если сотрудников от 35 до 100 человек, квота - до 3%

При расчёте квоты в среднее число работников не включаются сотрудники, занятые вредным или опасным трудом
Квоту могут не соблюдать:

- общественные объединения инвалидов;
- образованные ими организации;
- общества с уставным капиталом, образованным на вклад общественного объединения инвалидов.

Работодатели при утверждении штатного расписания на год сохраняют определенный процент вакансий для трудоустройства инвалидов. Либо предприятия создают новые рабочие места под квоты с учетом региональных требований. Третья возможность - заключить соглашение со сторонней организацией, которая трудоустроит инвалидов к себе, а оплатит это заказчик.

Работодатели в соответствии с установленной квотой несут дополнительные обязанности:

- принимают локальные нормативные акты в этой сфере;
- создают рабочие места для инвалидов с учетом их потребностей — на основании индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА);
- ежемесячно информируют Центр занятости о наличии вакансий для инвалидов, выполнении квоты.
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