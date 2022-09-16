Квотирование рабочих мест для инвалидов

Государство, в том числе путем установления для организаций обязанности принимать на работу граждан этой категории и квотировать для них рабочие места (ст. 13 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в РФ»).Квота - минимальное количество вакансий, которое работодатели должны выделять под трудоустройство социально незащищенных групп населения. Она устанавливается законодательством субъекта РФ.- если сотрудников больше 100 человек, квота может быть установлена в пределах 2-4% среднего числа работников;- если сотрудников от 35 до 100 человек, квота - до 3%- общественные объединения инвалидов;- образованные ими организации;- общества с уставным капиталом, образованным на вклад общественного объединения инвалидов.Работодатели при утверждении штатного расписания на год сохраняют определенный процент вакансий для трудоустройства инвалидов. Либо предприятия создают новые рабочие места под квоты с учетом региональных требований. Третья возможность - заключить соглашение со сторонней организацией, которая трудоустроит инвалидов к себе, а оплатит это заказчик.- принимают локальные нормативные акты в этой сфере;- создают рабочие места для инвалидов с учетом их потребностей — на основании индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА);- ежемесячно информируют Центр занятости о наличии вакансий для инвалидов, выполнении квоты.