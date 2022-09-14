В Бурятии пожарные спасли от поджога жилой дом в поселке Каменск

В Бурятии утром 13 сентября на пульт пожарной охраны поступила информация о возгорании дома в посёлке Каменск Кабанского района. На место происшествия выехали боевые расчеты двух пожарных частей второго Кабанского отряда ГПС Бурятии.На момент прибытия пожарных горело крыльцо и входная дверь. Для ликвидации открытого огня пожарным понадобилось 11 минут. Благодаря слаженной и оперативной работе пожарных, распространения огня на жилой дом удалось избежать, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.В результате пожара огнем повреждены входная дверь и крыльцо на площади три квадратных метра. Хозяин дома появляется редко, работает на вахте. В настоящее время находится у брата в Москве.Очаг загорания установлен на крыльце, рядом были обнаружены спички. Для установления причин возгорания и виновных лиц проводится проверка отделом надзорной деятельности и отделом полиции. По предварительным данным, причиной пожара послужил поджог. Подозреваемый – 70-летний сосед, который мог совершить поджог из личной неприязни к хозяину дома.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС