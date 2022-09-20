Общество 20.09.2022 в 10:15

Права подростков

Какие сделки могут проводить несовершеннолетние?
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Текст: Номер один
Права подростков
Ограничения для сделок с участием детей зависят от возраста. До 14 лет сделки от имени детей совершают родители, усыновители или опекуны. Например, если нужно заключить договор дарения квартиры. Имущественную ответственность также несут родители. 

С 6 до 14 лет не нужно согласие и участие родителей на:

- мелкие бытовые сделки (покупку продуктов);
- безвозмездное получение выгоды без нотариуса (велосипед в подарок);
- распоряжение карманными деньгами.

С 14 до 18 лет подростки могут совершать сделки сами, но с письменного согласия родителей. Такое согласие родители могут дать заранее или одобрить уже совершенную сделку. Для распоряжения имуществом несовершеннолетних нужно согласие органов опеки.

С 14 лет не нужно согласие родителей на:

-  авторские права;
-  пополнение вкладов;
- распоряжение стипендией и своим заработком.

Если ребенок совершил сделку, хотя не имел права. Она будет ничтожной или недействительной. Стороны должны вернуть друг другу все полученное. Но если в результате сделки ребенок получил выгоду, суд может оставить ее в силе.

С 18 лет дети могут совершать любые сделки как взрослые - они получают полную дееспособность. 
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