Права подростков

Ограничения для сделок с участием детей зависят от возраста. До 14 лет сделки от имени детей совершают родители, усыновители или опекуны. Например, если нужно заключить договор дарения квартиры. Имущественную ответственность также несут родители.- мелкие бытовые сделки (покупку продуктов);- безвозмездное получение выгоды без нотариуса (велосипед в подарок);- распоряжение карманными деньгами.С 14 до 18 лет подростки могут совершать сделки сами, но с письменного согласия родителей. Такое согласие родители могут дать заранее или одобрить уже совершенную сделку. Для распоряжения имуществом несовершеннолетних нужно согласие органов опеки.- авторские права;- пополнение вкладов;- распоряжение стипендией и своим заработком.Если ребенок совершил сделку, хотя не имел права. Она будет ничтожной или недействительной. Стороны должны вернуть друг другу все полученное. Но если в результате сделки ребенок получил выгоду, суд может оставить ее в силе.С 18 лет дети могут совершать любые сделки как взрослые - они получают полную дееспособность.