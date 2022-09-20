Общество 20.09.2022 в 10:15
Права подростков
Какие сделки могут проводить несовершеннолетние?
Текст: Номер один
Ограничения для сделок с участием детей зависят от возраста. До 14 лет сделки от имени детей совершают родители, усыновители или опекуны. Например, если нужно заключить договор дарения квартиры. Имущественную ответственность также несут родители.
С 6 до 14 лет не нужно согласие и участие родителей на:
- мелкие бытовые сделки (покупку продуктов);
- безвозмездное получение выгоды без нотариуса (велосипед в подарок);
- распоряжение карманными деньгами.
С 14 до 18 лет подростки могут совершать сделки сами, но с письменного согласия родителей. Такое согласие родители могут дать заранее или одобрить уже совершенную сделку. Для распоряжения имуществом несовершеннолетних нужно согласие органов опеки.
С 14 лет не нужно согласие родителей на:
- авторские права;
- пополнение вкладов;
- распоряжение стипендией и своим заработком.
Если ребенок совершил сделку, хотя не имел права. Она будет ничтожной или недействительной. Стороны должны вернуть друг другу все полученное. Но если в результате сделки ребенок получил выгоду, суд может оставить ее в силе.
С 18 лет дети могут совершать любые сделки как взрослые - они получают полную дееспособность.
С 6 до 14 лет не нужно согласие и участие родителей на:
- мелкие бытовые сделки (покупку продуктов);
- безвозмездное получение выгоды без нотариуса (велосипед в подарок);
- распоряжение карманными деньгами.
С 14 до 18 лет подростки могут совершать сделки сами, но с письменного согласия родителей. Такое согласие родители могут дать заранее или одобрить уже совершенную сделку. Для распоряжения имуществом несовершеннолетних нужно согласие органов опеки.
С 14 лет не нужно согласие родителей на:
- авторские права;
- пополнение вкладов;
- распоряжение стипендией и своим заработком.
Если ребенок совершил сделку, хотя не имел права. Она будет ничтожной или недействительной. Стороны должны вернуть друг другу все полученное. Но если в результате сделки ребенок получил выгоду, суд может оставить ее в силе.
С 18 лет дети могут совершать любые сделки как взрослые - они получают полную дееспособность.
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