Общество 22.09.2022 в 10:20

Особенности доставки пенсии несовершеннолетних или недееспособных пенсионеров

Как ее оформить?
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Текст: Номер один
Особенности доставки пенсии несовершеннолетних или недееспособных пенсионеров
Отвечает Отделение Пенсионного фонда по Республике Бурятия:

- Особенностью доставки пенсии несовершеннолетних или недееспособных пенсионеров является то, что право на пенсию имеет сам гражданин, при этом доставку данной пенсии можно производить как на имя самого гражданина, так и на имя его родителя/опекуна/попечителя.

Родитель/опекун/попечитель несовершеннолетнего или недееспособного пенсионера вправе выбрать любой способ доставки пенсии своего подопечного: через кредитную организацию или через организацию почтовой связи. Однако если родитель/опекун/попечитель изъявит желание доставлять пенсию своего подопечного на свой счет в кредитной организации, счет в таком случае должен быть номинальным.

Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" вступили в силу с 01.07.2014 изменения в Главу 45 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, а точнее часть дополнилась статьей 860.1 о договоре номинального счета. Номинальный счет может открываться владельцу счета для совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат другому лицу - бенефициару.
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