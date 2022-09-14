Общество 14.09.2022 в 10:53

Мэр Улан-Удэ объявил месячник чистоты

«Давайте все примем участие в замечательном мероприятии», призвал Игорь Шутенков
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Текст: Константин Воронов
Мэр Улан-Удэ объявил месячник чистоты
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков объявил месячник чистоты, который продлится c 19 сентября до 22 октября. В этот же день, 22 октября, пройдет общегородской субботник.

- Я приглашаю, призываю все активы районов, все наши структурные подразделения, поднять все наши ТОСы, всех наших горожан на такое замечательное мероприятие. Мы свой собственный город должны убрать, помыть, подготовить к зиме. В зиму мы должны войти чистыми, ухоженными и опрятными. Мы очень много построили дорог, дворов, много сделали благоустройства. И хотелось бы, чтобы это благоустройство было не заброшено, а с такой явной чистотой и под первый снежок вошло без мусора и без грязи. Давайте все примем участие в замечательном мероприятии, в нашем субботнике, – обратился к горожанам Игорь Шутенков.

По распоряжению мэра утвержден состав городского штаба, закреплены территории за структурными подразделениями и подведомственными учреждениями администрации города.

«Организации должны будут очистить подвалы и чердаки зданий, осушить затопленные подвалы, закрыть чердачные и подвальные помещения, очистить мусороприемные камеры, остеклить лестничные клетки и отремонтировать подъездные двери. Кроме того, нужно привести в порядок контейнерные площадки для сбора отходов, дворовые выгребные ямы и туалеты, очистить от мусора территории, прилегающие к частным домовладениям и многоквартирным домам», - рассказали в мэрии.

Комбинат по благоустройству Улан-Удэ будет обеспечивать своевременный вывоз мусора с территорий общего пользования после проведения экологических акций и субботника.

Еженедельно будут проводиться проверки и рейды по убираемым территориям. Управление административного контроля на период проведения месячника усилит контроль за организациями всех форм собственности по уборке территорий.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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