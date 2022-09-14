Общество 14.09.2022 в 11:07

Рубль крепчает

Выбирая валюту лучшую для хранения сбережений, практически каждый второй россиянин назвал рубль (47%)
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Текст: Номер один
Рубль крепчает
Рубль укрепил позиции в качестве средства хранения сбережений за девять месяцев текущего года. Сегодня отечественную валюту называют лучшим средством для хранения накоплений в два раза чаще, чем в январе этого года. В опросе портала SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Хранить часть сбережений в рублях сейчас считают допустимым почти 2 из 3 россиян (65%), в долларах - 3 из 10, в евро - лишь каждый четвертый (24%). Женщины чаще демонстрируют приверженность отечественной валюте, мужчины — американской и европейской. С увеличением уровня дохода растет уровень доверия к рублю и доллару.

Выбирая из трех валют лучшую для хранения сбережений, практически каждый второй россиянин назвал рубль (47%). У доллара всего 11% поклонников, а у евро - лишь 3%.

Рейтинг народного доверия к рублю как средству хранения накоплений сегодня один из наиболее высоких, лишь в 2014-2015 годах отечественной валюте доверяло большее число россиян. Надежды на доллар и евро стремительно тают с января этого года, рейтинг европейской валюты минимален за 15 лет.

К слову, во вторник, 13 сентября, российский фондовый рынок от роста снова вернулся к смятению и противоречиям. Если индекс Мосбиржи к вечеру упал на 0,17%, то индекс РТС повысился, но всего на 0,3%, сообщает Freedom Finance Global.

«Скорее всего, во вторник российский рынок чувствовал себя недостаточно уверенно из-за внешнего негатива. Геополитическая обстановка на постсоветском пространстве опять обострилась, а торги на американском фондовом рынке открылись в сильном минусе из-за вышедших данных по инфляции потребительских цен в США, которая замедлилась в августе, но не так существенно, как ожидали эксперты», - говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Цена нефти Brent во вторник после роста днём к вечеру упала на 1,72% до $92,38 за баррель, вероятно, на фоне заявлений национальной нефтяной компании Ливии о том, что она увеличивает добычу нефти. Золото подешевело во вторник на 1,43% до $1715,7 за тройскую унцию.

Доллар США и евро во вторник продолжили снижение по отношению к рублю. Доллар к вечеру упал на 32 коп до 59,92 руб впервые с июля, а евро упал на 78 коп до 60,02 руб
.
Лидерами роста во вторник на российском фондовом рынке стали депозитарные расписки холдинга X5 Retail Group (+4,2%), вероятно, после обнародования оптимистичных прогнозов по операционным результатам на 2023 год; подорожали депозитарные расписки Яндекса (+1,9%) после завершения сделки по приобретению корпорацией сервиса доставки еды DeliveryClub у группы VK в обмен на медиа-активы; подорожали депозитарные расписки холдинга TCS Group (+5,2%), вероятно, в ожидании снижения ключевой ставки ЦБ РФ на этой неделе. Лидерами снижения без новостей оказались «мемные» депозитарные расписки группы Headhunter.ru (-3,7%); также без негативных новостей упали акции Аэрофлота (-2,9%), вероятно, потому что ранее акции оказались переоценены; в отсутствие новостей упали акции ЕМС (-2,3%).

Фото: pixabay.com
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