Общество 14.09.2022 в 12:09

В Улан-Удэ празднует юбилей Владимир Рылов

Худрук Бурятского театра оперы и балета отмечает 75-летие
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В Улан-Удэ празднует юбилей Владимир Рылов
В Улан-Удэ на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета проходят юбилейные концерты в честь 75-летия художественного руководителя театра Владимира Рылова. Поздравить маэстро со знаменательной датой пришел глава Бурятии Алексей Цыденов со своей супругой, сообщили в пресс-службе правительства республики.

- Уважаемый Владимир Алексеевич, разрешите от имени  всех жителей Бурятии вас поздравить и, конечно, отметить тот вклад, который вы своим появлением внесли в культурную жизнь нашей республики. Все знают знаменитые фильмы «Благочестивая Марта», «Труффальдино из Бергамо», «Собака на сене», «Летучая мышь» и многие другие, и там ваши работы», - отметил Алексей Цыденов.

Владимир Рылов — лауреат Государственной премии РСФСР им. М.И. Глинки, народный артист Республики Бурятия, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, почетный профессор Восточно-Сибирского государственного института культуры, удостоен благодарности президента Российской Федерации за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу, награжден медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия».

На протяжении полувека Владимир  Рылов возглавляет музыкальные коллективы Санкт-Петербурга, Москвы, многих городов России. Его гастрольные маршруты пролегли в страны Европы, Азии, Африки и Америки. Ему принадлежат собственные переводы и редакции ряда оперных либретто и партитур классических авторов.

Владимир Алексеевич  известен и как композитор. Его перу принадлежит ряд сочинений для смешанного хора на стихи Н. Рубцова, Н. Заболоцкого, И. Тургенева и других. Санкт-Петербургское издательство «Композитор» выпустило в свет два сборника хоровых сочинений Владимира Рылова. Некоторые из них прозвучали a cappella в честь юбилея маэстро в исполнении Камерного хора Иркутской филармонии. В концерте принял участие и симфонический оркестр Бурятского театра оперы и балета.

Владимир Рылов не раз работал в Бурятии. В 1986 году он становится главным дирижером Бурятского академического театра оперы и балета, проработав здесь четыре года. В 2001-2002 гг. Владимир Рылов снова приглашен в Бурятский государственный академический театр оперы и балета.

С октября 2021 года Владимир Алексеевич приглашен на должность художественного руководителя Бурятского государственного академического театра оперы и балета. Уже в первые месяцы после своего возвращения маэстро предстал перед зрителями в качестве дирижера балетов «Жизель» и «Щелкунчик», опер «Кармен», «Сельская честь» и «Евгений Онегин», представил свои постановочные проекты «Посвящаем Пушкину» и «С возвращением, maestro!».
На протяжении творческого пути Владимир Рылов внес существенный вклад в развитие музыкального искусства и культуры, как национальных республик, так и России в целом.

Фото: minkultrb.ru
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музыка дирижер юбилей

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