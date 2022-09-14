Общество 14.09.2022 в 13:37

В Бурятии задержали подозреваемого в поджоге дома

Пожилой квартирант старых хозяев едва не спалил дом, только что купленный 69-летним пенсионером
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Текст: Номер один
В Бурятии задержали подозреваемого в поджоге дома
В Бурятии развернулась криминальная интрига вокруг возгорания жилого дома в районе станции Посольская. Информация о возгорании поступила утром 13 сентября в полицию Кабанского района, сообщили в МВД по Бурятии.

На месте происшествия полицейские установили, что жилище принадлежит 69 – летнему пенсионеру. Мужчина недавно купил его, а на момент пожара дом сдавался. В тот же день оперативниками уголовного розыска районного отдела полиции по подозрению в поджоге задержан 70-летний квартирант.

Известно, что подозреваемый продолжительное время проживал в доме. На просьбу нового хозяина выехать из дома мужчина ответил отказом, так как ему негде было больше жить.  На фоне конфликтных ситуаций он решил поджечь дом.

В результате возгорания дома огнем уничтожена входная дверь и крыльцо.  Пенсионер ранее привлекался к уголовной ответственности. Задержанный раскаялся в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ «умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ее максимальная санкция - пять лет лишения свободы.

Фото: unsplash.com
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