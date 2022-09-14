В Бурятии задержали подозреваемого в поджоге дома

В Бурятии развернулась криминальная интрига вокруг возгорания жилого дома в районе станции Посольская. Информация о возгорании поступила утром 13 сентября в полицию Кабанского района, сообщили в МВД по Бурятии.На месте происшествия полицейские установили, что жилище принадлежит 69 – летнему пенсионеру. Мужчина недавно купил его, а на момент пожара дом сдавался. В тот же день оперативниками уголовного розыска районного отдела полиции по подозрению в поджоге задержан 70-летний квартирант.Известно, что подозреваемый продолжительное время проживал в доме. На просьбу нового хозяина выехать из дома мужчина ответил отказом, так как ему негде было больше жить. На фоне конфликтных ситуаций он решил поджечь дом.В результате возгорания дома огнем уничтожена входная дверь и крыльцо. Пенсионер ранее привлекался к уголовной ответственности. Задержанный раскаялся в содеянном.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ «умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ее максимальная санкция - пять лет лишения свободы.Фото: unsplash.com