В Улан-Удэ будут судить жесткого убийцу 17-летнего подростка

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 46-летнего местного жителя. Он обвиняется в «покушении на убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью» и «убийстве лица в связи с выполнением им общественного долга, совершенное с особой жестокостью», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием установлено, что обвиняемый проживал в квартире одного из домов на улице Хоца Намсараева города Улан-Удэ вместе с сожительницей, ее 17-летним сыном и их общей малолетней дочерью. У девочки 13 мая был день рождения, и она с матерью и братом днем гуляла и каталась на аттракционах в парке. Ее отец к семье не присоединился, в течение дня он в квартире распивал спиртные напитки.Вечером, когда сожительница с детьми вернулась домой, пьяный мужчина стал оскорблять ее, хотел выгнать из дома, после чего принялся избивать. За мать вступился сын, заслонил ее от отчима и попытался помещать противоправным действиям пьяного мужчины. В ответ обвиняемый схватил нож, после чего в присутствии матери и маленькой сестры нанес подростку клинком удар в грудь. Юноша упал на диван.После этого злоумышленник, продолжая орудовать ножом, нанес им сожительнице удар в живот, и затем – еще один удар в грудь подростку, который пытался подняться на ноги, чтобы защитить мать. После этого обвиняемый убежал из квартиры.Женщина, теряя сознание, успела позвонить в скорую медицинскую помощь. Ее с сыном госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, спустя несколько дней от полученных повреждений несовершеннолетний скончался. Жизнь женщине благодаря оказанной врачебной помощи удалось спасти. Злоумышленника в тот же день задержали на улице сотрудники патрульной службы полиции неподалеку от места происшествия.В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»