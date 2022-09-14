Общество 14.09.2022 в 15:59

В Улан-Удэ в субботу пройдет «Пушистая ярмарка»

Горожане могут бесплатно забрать любого щенка или котенка
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ в субботу пройдет «Пушистая ярмарка»
В субботу, 17 сентября в парке «Юбилейный» пройдет «Пушистая ярмарка». 

- В преддверии холодов очень хочется, чтобы как можно больше животных обрели свой дом. Для любого живого существа очень важно быть нужным и любимым. Давайте поможет бездомным животным осуществить их мечту! Большой выбор щенков и котят будет представлен на нашей ярмарке. Взрослых животных можно выбрать по фото. Пусть как можно больше людей узнает о нашей акции и состоится больше радостных встреч хозяев и пушистиков. Ваши репосты помогут этому. Также на ярмарке будет приниматься любая помощь от населения: корм, миски, подстилки, ошейники, игрушки, медикаменты... Ждём Вас! – призывает зоозащитник Алексей. 

Скорее всего, данная ярмарка в этом году будет завершающей. 

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