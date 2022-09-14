В Улан-Удэ в субботу пройдет «Пушистая ярмарка»

В субботу, 17 сентября в парке «Юбилейный» пройдет «Пушистая ярмарка».- В преддверии холодов очень хочется, чтобы как можно больше животных обрели свой дом. Для любого живого существа очень важно быть нужным и любимым. Давайте поможет бездомным животным осуществить их мечту! Большой выбор щенков и котят будет представлен на нашей ярмарке. Взрослых животных можно выбрать по фото. Пусть как можно больше людей узнает о нашей акции и состоится больше радостных встреч хозяев и пушистиков. Ваши репосты помогут этому. Также на ярмарке будет приниматься любая помощь от населения: корм, миски, подстилки, ошейники, игрушки, медикаменты... Ждём Вас! – призывает зоозащитник Алексей.Скорее всего, данная ярмарка в этом году будет завершающей.