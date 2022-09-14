Общество 14.09.2022 в 16:07

1 миллион рублей получил лучший бизнес-проект Еравнинского района

В Еравнинском районе завершился конкурс предпринимателей
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Текст: Константин Воронов
1 миллион рублей получил лучший бизнес-проект Еравнинского района
Конкурс был ориентирован на поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц в статусе самозанятых. Эксперты оценили уровень подготовки участников, перспективность и экономическую эффективность представленных проектов. Впервые призовой фонд был увеличен более чем втрое за счет средств НДФЛ мажоритарного акционера компании «Озерное» Владислава Свиблова.

Всего было представлено 6 заявок. По итогам конкурса гранты на общую сумму 1,75 млн рублей получат три финалиста. Победителем стала предприниматель Светлана Цыренова, презентовавшая проект по изготовлению мебели. Второе место у Дениса Агбанова с проектом «Приобретение стенда сход-развал для полноценной работы СТО». Третье место завоевал Чингис Гурожапов с проектом «Искусственное осеменение КРС».

«Конкурс прошёл на самом высоком уровне. Мне очень понравилась организация конкурса и тренинги. Хотелось бы выразить огромную благодарность нашей администрации, Озёрному ГОКу и всем участникам мероприятия», - рассказала Светлана Цыренова.

В состав жюри вошли представители органов местного самоуправления Еравнинского района и исполнительных органов государственной власти РБ, а также компании «Озерное».

«Наши предприниматели вносят огромный вклад в развитие экономики района. Для сохранения инфраструктуры предпринимательства Еравнинского района в этом году мы планируем пополнить фонд поддержки малого и среднего бизнеса – это становится возможным благодаря значительному росту налоговых доходов района», – отметил глава Еравнинского района Чингис Цыренжапов.

Фото: АМО «Еравнинский район»
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