Общество 14.09.2022 в 16:35

В Бурятии к концу года построят 18 модульных гостиниц

В республике завершается прием заявок на заключительный этап проекта
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Текст: Номер один
В Бурятии к концу года построят 18 модульных гостиниц
Министерство туризма Бурятии заканчивает отбор проектов, претендующих на государственную субсидию для возведения модульных гостиниц. Восемнадцать предпринимателей в рамках двух этапов отбора уже получили от 15 до 30 млн рублей на свои проекты. Сегодня завершится прием заявок на заключительный этап, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Напомним, весной правительство России определило регионы, которые получат средства на строительство быстровозводимых модульных гостиниц. На 19 регионов планировалось выделить 4 млрд рублей, В точи числе 300 млн руб Бурятии.

Современные модульные некапитальные строения последние годы набирают в России популярность. Их преимущество в том, что, обладая сходными техническими характеристиками с капитальными, они требуют гораздо меньше разнообразных согласований, и возводятся за считанные недели. Для Бурятии, в которой из-за экологических ограничений строительство капитальных сооружений во многих местах (например, на берегах Байкала) попросту запрещено, модульные решения весьма актуальны.

«Строительство быстровозводимых модулей – это мировой тренд последних лет. Сегодня сеть модульных некапитальных мест размещения — это не только возможность быстро нарастить номерной фонд в соответствии с климатическими особенностями республики, но и новая возможность поддержать предпринимателей», - считает министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

Летом министерство провело два этапа отбора заявок, выделение субсидии было одобрено 18 предпринимателям, они получили от 15 до 30 миллионов рублей. Всего участвующие в проекте предприниматели должны построить 213 номеров, то есть одна такая гостиница в среднем располагает десятью двух-трехместными номерами. Для сравнения самый большой отель Улан-Удэ – гостиница «Бурятия» – располагает 240 номерами.

Модульные гостиницы будут построены не только на Байкале, но и в Иволгинском, Тункинском, Закаменском, Заиграевском, Селенгинском районах. В том числе, получил поддержку туристический комплекс в Ацагатской долине, где проходит знаменитый фестиваль «Голос кочевников».

Отметим, что создаваемые модули по условиям конкурса должны быть круглогодичными, соответствовать климатическим условиям, иметь спальню, санузел, водоснабжение, электроснабжение, естественную вентиляцию, кондиционер и отопление. При этом предприниматели должны завершить строительство своих объектов к 31 декабря. От того справятся ли они, зависит очень многое, поскольку правительство России при успехе этой новой программы, готово продолжать вложение средств в развитие модульных гостиниц.

«Мы сейчас провели первый этап программы поддержки модульных гостиниц на 4 млрд рублей. провели конкурс, и отобрали в субъектах те проекты, которые до конца года будут введены в эксплуатацию. Там не менее 2,5 тыс номеров. Очень важно, что, по сути дела, это грантовая поддержка субъекту, который компенсирует половину стоимости объекта инвестора. При этом субъект предоставляет землю, подключение к коммуникациям, и до конца года уже эти объекты будут введены в эксплуатацию. Мы подведем итоги в конце года. И, скорее всего, в эту норму проинвестируем в два раза больше средств, если убедимся, что она доказала свою эффективность», – рассказал интервью ТАСС заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Фото: egov-buryatia.ru

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