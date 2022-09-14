Общество 14.09.2022 в 16:49
Президент Монголии примет участие в саммите ШОС
Здесь же состоится встреча глав России, Китая и Монголии, отложенная на два года из-за пандемии
Текст: Номер один
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух примет участие в 22-м заседании глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве наблюдателя. Заседание состоится 15-16 сентября в Самарканде (Узбекистан).
Во время саммита глава монгольского государства планирует провести двустороннюю встречу с главами государств-членов ШОС и стран-наблюдателей и обменяться мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, сообщает МОНЦАМЭ.
У.Хурэлсух также примет участие трехсторонней встрече глав государств Монголии, России и Китая, которая была отложена на два года из-за пандемии. Среди тем «Программа экономического коридора» трех стран и поставки природного газа из России в Китай через территорию Монголии.
Фото: montsame.mn
Во время саммита глава монгольского государства планирует провести двустороннюю встречу с главами государств-членов ШОС и стран-наблюдателей и обменяться мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, сообщает МОНЦАМЭ.
У.Хурэлсух также примет участие трехсторонней встрече глав государств Монголии, России и Китая, которая была отложена на два года из-за пандемии. Среди тем «Программа экономического коридора» трех стран и поставки природного газа из России в Китай через территорию Монголии.
Фото: montsame.mn